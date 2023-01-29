عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230129/أمريكا-تحذر-مواطنيها-بعد-تغلب-متغيرات-كورونا-الجديدة-على-الأجسام-المضادة-للفيروس-1072844127.html
أمريكا تحذر مواطنيها بعد تغلب متغيرات كورونا الجديدة على الأجسام المضادة للفيروس
أمريكا تحذر مواطنيها بعد تغلب متغيرات كورونا الجديدة على الأجسام المضادة للفيروس
حثت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة على اتخاذ احتياطات إضافية لتجنب "كوفيد 19" بعد أن... 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T15:21+0000
2023-01-29T15:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
العالم
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/17/1049638054_0:87:3333:1961_1920x0_80_0_0_93114fb3e0ea6d4f3a0befaae022e472.jpg
وتشمل هذه الاحتياطات ارتداء قناع عالي الجودة والتباعد الاجتماعي عندما لا يكون من الممكن تجنب الأماكن المغلقة المزدحمة، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" عن مراكز السيطرة على الأمراض يوم الجمعة.تأتي هذه الإرشادات بعد أن سحبت إدارة الغذاء والدواء، يوم الخميس، الإذن باستخدام علاج "إيفوشيلد"، وهو حقنة مركبة من الأجسام المضادة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، تشكل طبقة حماية إضافية لمنع الإصابة بفيروس كورونا.سحبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "إيفوشيلد" لأنه غير فعال ضد 95% من متغيرات أوميكرون الفرعية المنتشرة في الولايات المتحدة، وهذا يشمل متغيرات "إكس بي بي" التي تسبب الآن 64% من الإصابات الجديدة، بالإضافة إلى عائلة "بي كيو"المسؤولة عن 31% من الإصابات.على الرغم من أن معظم الأمريكيين عادوا إلى حياتهم الطبيعية إلى حد كبير مع انحسار الجائحة، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة يظلون أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة لأنهم لا يتمتعون بالاستجابة المناعية القوية للقاحات.ونصحت الهيئة الطبية العليا لمكافحة الأمراض في البلاد، المواطنين الذين لديهم جهاز مناعي ضعيف أو ظهرت عليهم أعراض "كوفيد"، بالخضوع للاختبار في أقرب وقت ممكن وتلقي العلاج بمضاد للفيروسات في غضون خمسة إلى سبعة أيام.
https://sputnikarabic.ae/20230104/علماء-يكتشفون-سمات-خطيرة-لمتحور-جديد-من-كورونا-هل-يعيد-الموجات-الأولى-للوباء-1071928813.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/17/1049638054_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_5b205b93fd96446f51a6e7aa5001defc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون, العالم

أمريكا تحذر مواطنيها بعد تغلب متغيرات كورونا الجديدة على الأجسام المضادة للفيروس

15:21 GMT 29.01.2023 (تم التحديث: 15:24 GMT 29.01.2023)
© Sputnik . Dmitry Parshin / الانتقال إلى بنك الصورانتشار فيروس كورونا في نيويورك
انتشار فيروس كورونا في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© Sputnik . Dmitry Parshin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حثت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة على اتخاذ احتياطات إضافية لتجنب "كوفيد 19" بعد أن تجاوزت المتغيرات الفرعية السائدة لسلالة "أوميكرون" الأجسام المضادة لعلاج رئيسي.
وتشمل هذه الاحتياطات ارتداء قناع عالي الجودة والتباعد الاجتماعي عندما لا يكون من الممكن تجنب الأماكن المغلقة المزدحمة، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" عن مراكز السيطرة على الأمراض يوم الجمعة.
تأتي هذه الإرشادات بعد أن سحبت إدارة الغذاء والدواء، يوم الخميس، الإذن باستخدام علاج "إيفوشيلد"، وهو حقنة مركبة من الأجسام المضادة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، تشكل طبقة حماية إضافية لمنع الإصابة بفيروس كورونا.
وصول مستشفى متنقل تابع للبحرية الأمريكية إلى نيويورك، لمساعدة الأطباء في مكافحة فيروس كورونا، الولايات المتحدة 30 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
مجتمع
علماء يكتشفون سمات خطيرة لمتحور جديد من كورونا... هل يعيد الموجات الأولى للوباء؟
4 يناير, 15:49 GMT
سحبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "إيفوشيلد" لأنه غير فعال ضد 95% من متغيرات أوميكرون الفرعية المنتشرة في الولايات المتحدة، وهذا يشمل متغيرات "إكس بي بي" التي تسبب الآن 64% من الإصابات الجديدة، بالإضافة إلى عائلة "بي كيو"المسؤولة عن 31% من الإصابات.
على الرغم من أن معظم الأمريكيين عادوا إلى حياتهم الطبيعية إلى حد كبير مع انحسار الجائحة، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة يظلون أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة لأنهم لا يتمتعون بالاستجابة المناعية القوية للقاحات.
ونصحت الهيئة الطبية العليا لمكافحة الأمراض في البلاد، المواطنين الذين لديهم جهاز مناعي ضعيف أو ظهرت عليهم أعراض "كوفيد"، بالخضوع للاختبار في أقرب وقت ممكن وتلقي العلاج بمضاد للفيروسات في غضون خمسة إلى سبعة أيام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:52 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 يناير, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала