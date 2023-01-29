https://sputnikarabic.ae/20230129/أمريكا-تحذر-مواطنيها-بعد-تغلب-متغيرات-كورونا-الجديدة-على-الأجسام-المضادة-للفيروس-1072844127.html
أمريكا تحذر مواطنيها بعد تغلب متغيرات كورونا الجديدة على الأجسام المضادة للفيروس
أمريكا تحذر مواطنيها بعد تغلب متغيرات كورونا الجديدة على الأجسام المضادة للفيروس
حثت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة على اتخاذ احتياطات إضافية لتجنب "كوفيد 19" بعد أن... 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T15:21+0000
2023-01-29T15:21+0000
2023-01-29T15:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
العالم
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/17/1049638054_0:87:3333:1961_1920x0_80_0_0_93114fb3e0ea6d4f3a0befaae022e472.jpg
وتشمل هذه الاحتياطات ارتداء قناع عالي الجودة والتباعد الاجتماعي عندما لا يكون من الممكن تجنب الأماكن المغلقة المزدحمة، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" عن مراكز السيطرة على الأمراض يوم الجمعة.تأتي هذه الإرشادات بعد أن سحبت إدارة الغذاء والدواء، يوم الخميس، الإذن باستخدام علاج "إيفوشيلد"، وهو حقنة مركبة من الأجسام المضادة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، تشكل طبقة حماية إضافية لمنع الإصابة بفيروس كورونا.سحبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "إيفوشيلد" لأنه غير فعال ضد 95% من متغيرات أوميكرون الفرعية المنتشرة في الولايات المتحدة، وهذا يشمل متغيرات "إكس بي بي" التي تسبب الآن 64% من الإصابات الجديدة، بالإضافة إلى عائلة "بي كيو"المسؤولة عن 31% من الإصابات.على الرغم من أن معظم الأمريكيين عادوا إلى حياتهم الطبيعية إلى حد كبير مع انحسار الجائحة، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة يظلون أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة لأنهم لا يتمتعون بالاستجابة المناعية القوية للقاحات.ونصحت الهيئة الطبية العليا لمكافحة الأمراض في البلاد، المواطنين الذين لديهم جهاز مناعي ضعيف أو ظهرت عليهم أعراض "كوفيد"، بالخضوع للاختبار في أقرب وقت ممكن وتلقي العلاج بمضاد للفيروسات في غضون خمسة إلى سبعة أيام.
https://sputnikarabic.ae/20230104/علماء-يكتشفون-سمات-خطيرة-لمتحور-جديد-من-كورونا-هل-يعيد-الموجات-الأولى-للوباء-1071928813.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/17/1049638054_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_5b205b93fd96446f51a6e7aa5001defc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون, العالم
أمريكا تحذر مواطنيها بعد تغلب متغيرات كورونا الجديدة على الأجسام المضادة للفيروس
15:21 GMT 29.01.2023 (تم التحديث: 15:24 GMT 29.01.2023) تابعنا عبر
حثت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة على اتخاذ احتياطات إضافية لتجنب "كوفيد 19" بعد أن تجاوزت المتغيرات الفرعية السائدة لسلالة "أوميكرون" الأجسام المضادة لعلاج رئيسي.
وتشمل هذه الاحتياطات ارتداء قناع عالي الجودة والتباعد الاجتماعي عندما لا يكون من الممكن تجنب الأماكن المغلقة المزدحمة، بحسب ما نقلته شبكة
"سي إن بي سي" عن مراكز السيطرة على الأمراض يوم الجمعة.
تأتي هذه الإرشادات بعد أن سحبت إدارة الغذاء والدواء
، يوم الخميس، الإذن باستخدام علاج "إيفوشيلد"، وهو حقنة مركبة من الأجسام المضادة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، تشكل طبقة حماية إضافية لمنع الإصابة بفيروس كورونا.
سحبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "إيفوشيلد" لأنه غير فعال ضد 95% من متغيرات أوميكرون الفرعية المنتشرة في الولايات المتحدة، وهذا يشمل متغيرات "إكس بي بي
" التي تسبب الآن 64% من الإصابات الجديدة، بالإضافة إلى عائلة "بي كيو"المسؤولة عن 31% من الإصابات.
على الرغم من أن معظم الأمريكيين عادوا إلى حياتهم الطبيعية إلى حد كبير مع انحسار الجائحة، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة يظلون أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة لأنهم لا يتمتعون بالاستجابة المناعية القوية للقاحات.
ونصحت الهيئة الطبية العليا لمكافحة الأمراض في البلاد، المواطنين الذين لديهم جهاز مناعي ضعيف أو ظهرت عليهم أعراض "كوفيد"، بالخضوع للاختبار في أقرب وقت ممكن وتلقي العلاج بمضاد للفيروسات في غضون خمسة إلى سبعة أيام.