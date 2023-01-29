https://sputnikarabic.ae/20230129/إعلام-الطيران-الأمريكي-متورط-في-الهجوم-على-المصنع-العسكري-داخل-إيران-1072843120.html
إعلام: الطيران الأمريكي متورط في الهجوم على المصنع العسكري داخل إيران
إعلام: الطيران الأمريكي متورط في الهجوم على المصنع العسكري داخل إيران
قالت مصادر اليوم الأحد، إن الطيران الأمريكي شارك في هجوم طائرة دون طيار على منشأة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T15:08+0000
2023-01-29T15:08+0000
2023-01-29T15:08+0000
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القاهرة- سبوتنيك. ونقلت قناة "العربية" عن مصدر لم تسمه، قوله إن "الطيران الأمريكي متورط في الضربة التي استهدفت إيران".وذكر التقرير أن الهجوم استهدف مستودعا عسكريا يحتوي على صواريخ باليستية، مضيفا أن طهران تلقت رسالة تؤكد "منع إيران من امتلاك منشآت دفاعية" لإنتاج الصواريخ الباليستية.في وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار في حي أصفهان الشمالي، في إحدى المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.وبحسب ما ورد هاجمت طائرات صغيرة دون طيار المنشأة الواقعة في المدينة، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي إحداها. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.لكن قالت وزارة الدفاع الإيرانية، صباح اليوم الأحد، إن انفجار المصنع العسكري في أصفهان ناجم عن "هجوم فاشل بثلاث مسيرات".وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.
https://sputnikarabic.ae/20230129/وزير-الخارجية-الإيراني-هجوم-المسيرات-في-أصفهان-لن-يؤثر-على-برنامجنا-النووي-1072842051.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
إعلام: الطيران الأمريكي متورط في الهجوم على المصنع العسكري داخل إيران
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قالت مصادر اليوم الأحد، إن الطيران الأمريكي شارك في هجوم طائرة دون طيار على منشأة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان.
القاهرة- سبوتنيك
. ونقلت قناة "العربية" عن مصدر لم تسمه، قوله إن "الطيران الأمريكي متورط في الضربة التي استهدفت إيران".
وذكر التقرير أن الهجوم استهدف مستودعا عسكريا يحتوي على صواريخ باليستية، مضيفا أن طهران تلقت رسالة تؤكد "منع إيران من امتلاك منشآت دفاعية" لإنتاج الصواريخ الباليستية.
في وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار في حي أصفهان الشمالي، في إحدى المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.
وبحسب ما ورد هاجمت طائرات صغيرة دون طيار
المنشأة الواقعة في المدينة، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي إحداها. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
لكن قالت وزارة الدفاع الإيرانية، صباح اليوم الأحد، إن انفجار المصنع العسكري في أصفهان ناجم عن "هجوم فاشل بثلاث مسيرات".
وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي
بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.