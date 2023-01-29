https://sputnikarabic.ae/20230129/إعلام-فنلندا-لم-تر-أي-إجراء-ملموس-من-تركيا-بشأن-الموافقة-على-انضمامها-للناتو--1072853114.html
إعلام: فنلندا لم تر أي إجراء ملموس من تركيا بشأن الموافقة على انضمامها للناتو
إعلام: فنلندا لم تر أي إجراء ملموس من تركيا بشأن الموافقة على انضمامها للناتو
أفادت الخارجية الفنلندية، بأنه لا يوجد أي إجراء ملموس من تركيا بشأن الموافقة على انضمام هلسنكي، إلى حلف الناتو، في أعقاب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،... 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T21:24+0000
2023-01-29T21:24+0000
2023-01-29T21:24+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وقالت الخارجية الفنلندية، وفقا لما ذكرته صحيفة "يلي" المحلية "لم نتلق أي دليل على إحراز تقدم في التصديق على عضوية فنلندا في الناتو في تركيا، ولن نعلق أكثر على تصريحات أردوغان، ولكن حتى الآن لم نر أي إجراءات ملموسة من تركيا".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال الرئيس التركي في تصريحات لقناة "تي آر تي" الرسمية التركية، إن "أنقرة قد تؤيد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو إذا لم ترتكب نفس أخطاء السويد".وأضاف أردوغان "سلمنا السويد قائمة بـ120 إرهابيا وعليها تسليمهم لأنقرة للموافقة على انضمامها للناتو"، وتابع "قد نتخذ قرار مختلف بشأن انضمام فنلندا إلى الناتو قد يصدم هذا القرار السويد".وفي وقت سابق، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لن تتدخل في انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لكنها تحث تركيا للعمل على حل مخاوفها.والخميس الماضي، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن عقد اجتماع ثلاثي مع السويد وفنلندا لمناقشة عملية انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي بعد الاحتجاجات الأخيرة في ستوكهولم "لا معنى له".وتواجه محاولة السويد للحصول على عضوية الناتو طريقا مسدودا حيث توترت العلاقات خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الدعاية المناهضة لتركيا في البلاد، والتي بلغت ذروتها مؤخرا مع حرق المصحف من قبل أحد المتطرفين.يجب أن تتم الموافقة على عروض الانضمام إلى الناتو من قبل جميع أعضاء الحلف الثلاثين. وتركيا والمجر هما العضوان الوحيدان اللذان لم يصادقا على الطلبين بالتصويت في البرلمان.ومن المتوقع أن يصادق المجلس التشريعي المجري على طلبي السويد وفنلندا الشهر المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230129/أردوغان-قد-نؤيد-انضمام-فنلندا-للناتو-إذا-لم-تكرر-أخطاء-السويد-1072849419.html
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العالم, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, فنلندا, السويد
العالم, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, فنلندا, السويد
إعلام: فنلندا لم تر أي إجراء ملموس من تركيا بشأن الموافقة على انضمامها للناتو
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أفادت الخارجية الفنلندية، بأنه لا يوجد أي إجراء ملموس من تركيا بشأن الموافقة على انضمام هلسنكي، إلى حلف الناتو، في أعقاب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن إمكانية الموافقة على انضمام فنلندا للحلف.
القاهرة – سبوتنيك
. وقالت الخارجية الفنلندية، وفقا لما ذكرته صحيفة "يلي" المحلية "لم نتلق أي دليل على إحراز تقدم في التصديق على عضوية فنلندا في الناتو في تركيا، ولن نعلق أكثر على تصريحات أردوغان، ولكن حتى الآن لم نر أي إجراءات ملموسة من تركيا".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال الرئيس التركي في تصريحات لقناة "تي آر تي" الرسمية التركية، إن "أنقرة قد تؤيد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو إذا لم ترتكب نفس أخطاء السويد".
وأضاف أردوغان
"سلمنا السويد قائمة بـ120 إرهابيا وعليها تسليمهم لأنقرة للموافقة على انضمامها للناتو"، وتابع "قد نتخذ قرار مختلف بشأن انضمام فنلندا إلى الناتو قد يصدم هذا القرار السويد".
وفي وقت سابق، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لن تتدخل في انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لكنها تحث تركيا للعمل على حل مخاوفها.
والخميس الماضي، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن عقد اجتماع ثلاثي مع السويد وفنلندا لمناقشة عملية انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي بعد الاحتجاجات الأخيرة في ستوكهولم "لا معنى له".
وتواجه محاولة السويد للحصول على عضوية الناتو طريقا مسدودا حيث توترت العلاقات خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الدعاية المناهضة لتركيا في البلاد، والتي بلغت ذروتها مؤخرا مع حرق المصحف من قبل أحد المتطرفين.
يجب أن تتم الموافقة على عروض الانضمام إلى الناتو
من قبل جميع أعضاء الحلف الثلاثين. وتركيا والمجر هما العضوان الوحيدان اللذان لم يصادقا على الطلبين بالتصويت في البرلمان.
ومن المتوقع أن يصادق المجلس التشريعي المجري على طلبي السويد وفنلندا الشهر المقبل.