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https://sputnikarabic.ae/20230129/إيران-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-خوي-إلى-7-قتلى-وإصابة-أكثر-من-440-آخرين-1072826579.html
إيران.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال خوي إلى 7 قتلى وإصابة أكثر من 440 آخرين
إيران.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال خوي إلى 7 قتلى وإصابة أكثر من 440 آخرين
ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي وقع في مدينة خوي شمال غرب إيران والمنطقة المحيطة بها إلى 7 أشخاص. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T00:09+0000
2023-01-29T00:09+0000
إيران
أخبار إيران
زلزال إيران
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وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن عدد الإصابات ارتفع ليصل إلى 447 شخصا آخرين.هذا وأعلنت طهران أن الزلزال الذي ضرب مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران مساء السبت، بلغت قوته 5.9 درجة وبمعق 7 كيلومتر، حيث تسبب الزلزال بدمار كبير في الممتلكات الخاصة والعامة في المحافظة.وتعد إيران منطقة نشاط زلزالي قوي، إذ تقع في منطقة تتقاطع بها عدة فوالق رئيسية.ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أسفر زلزال بلغت قوته 7.3 درجات في المنطقة نفسها عن 620 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح في إيران، وثمانية قتلى في العراق.وفي ديسمبر/كانون الأول 2003، دمر زلزال مدينة بام التاريخية في محافظة كرمان الجنوبية الشرقية، وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص على الأقل.وفي يونيو/حزيران 1990، أسفر زلزال بلغت قوته 7.4 درجات عن مقتل 40 ألف شخص، وإصابة أكثر من 300 ألف وتشريد 500 ألف في شمال البلاد.
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إيران, أخبار إيران, زلزال إيران
إيران, أخبار إيران, زلزال إيران

إيران.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال خوي إلى 7 قتلى وإصابة أكثر من 440 آخرين

00:09 GMT 29.01.2023
© AP Photo / Abdolhossein Rezvaniتداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Abdolhossein Rezvani
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ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي وقع في مدينة خوي شمال غرب إيران والمنطقة المحيطة بها إلى 7 أشخاص.
وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن عدد الإصابات ارتفع ليصل إلى 447 شخصا آخرين.
هذا وأعلنت طهران أن الزلزال الذي ضرب مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران مساء السبت، بلغت قوته 5.9 درجة وبمعق 7 كيلومتر، حيث تسبب الزلزال بدمار كبير في الممتلكات الخاصة والعامة في المحافظة.
وتعد إيران منطقة نشاط زلزالي قوي، إذ تقع في منطقة تتقاطع بها عدة فوالق رئيسية.
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أمس, 23:03 GMT
ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أسفر زلزال بلغت قوته 7.3 درجات في المنطقة نفسها عن 620 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح في إيران، وثمانية قتلى في العراق.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2003، دمر زلزال مدينة بام التاريخية في محافظة كرمان الجنوبية الشرقية، وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص على الأقل.
وفي يونيو/حزيران 1990، أسفر زلزال بلغت قوته 7.4 درجات عن مقتل 40 ألف شخص، وإصابة أكثر من 300 ألف وتشريد 500 ألف في شمال البلاد.
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