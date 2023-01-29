https://sputnikarabic.ae/20230129/الأرجنتين-ترفض-الطلب-الألماني-بإرسال-أسلحة-إلى-أوكرانيا-1072832277.html
الأرجنتين ترفض الطلب الألماني بشأن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا
الأرجنتين ترفض الطلب الألماني بشأن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا
أعلن الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، أن بلاده ودول أخرى في أمريكا اللاتينية لا تفكر بإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T08:37+0000
2023-01-29T08:37+0000
2023-01-29T08:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات فرنانديز خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارته إلى الأرجنتين قال فيها: "الأرجنتين وأمريكا اللاتينية لن تفعل ذلك، ولا يفكران بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا أو إلى منطقة صراع أخرى".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فولها" البرازيلية نقلاً عن مصادر عسكرية وحكومية أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو دا سيلفا رفض أيضًا طلبًا من الحكومة الألمانية للحصول على ذخيرة لدبابات "ليوبارد"، من أجل الحفاظ على الحياد.وبحسب التقارير الإعلامية، قال قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، الجنرال لورا ريتشاردسون، إن الولايات المتحدة تعمل مع تسع دول من أمريكا اللاتينية لنقل أسلحتها الروسية إلى أوكرانيا مقابل إمدادات معدات أمريكية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الأرجنتين ترفض الطلب الألماني بشأن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا
08:37 GMT 29.01.2023 (تم التحديث: 08:41 GMT 29.01.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، أن بلاده ودول أخرى في أمريكا اللاتينية لا تفكر بإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.
وجاءت تصريحات فرنانديز خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارته إلى الأرجنتين قال فيها: "الأرجنتين وأمريكا اللاتينية لن تفعل ذلك، ولا يفكران بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا أو إلى منطقة صراع أخرى".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فولها" البرازيلية نقلاً عن مصادر عسكرية وحكومية أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو دا سيلفا رفض أيضًا طلبًا من الحكومة الألمانية للحصول على ذخيرة لدبابات "ليوبارد"، من أجل الحفاظ على الحياد.
وبحسب التقارير الإعلامية، قال قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، الجنرال لورا ريتشاردسون، إن الولايات المتحدة تعمل مع تسع دول من أمريكا اللاتينية لنقل أسلحتها الروسية إلى أوكرانيا مقابل إمدادات معدات أمريكية.