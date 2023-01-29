https://sputnikarabic.ae/20230129/الانتخابات-التونسية-نسبة-الإقبال-على-الدور-الثاني-773--1072844566.html

الانتخابات التونسية... نسبة الإقبال على الدور الثاني 7.73 %

الانتخابات التونسية... نسبة الإقبال على الدور الثاني 7.73 %

بلغت نسبة الإقبال على الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية التونسية 7.73%، بحسب البيانات الرسمية حتى الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي التونسي (الثانية... 29.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-29T15:39+0000

2023-01-29T15:39+0000

2023-01-29T15:39+0000

العالم العربي

أخبار تونس اليوم

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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاورق بوعسكر، قوله خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن "نسبة الإقبال على الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في 131 دائرة بلغت إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال 7.73 بالمائة أي ما يعادل 606 آلاف و731 ناخب وناخبة قاموا بالاقتراع".وفي وقت سابق، فتحت مكاتب الاقتراع في تونس، اليوم الأحد، الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، لاستقبال الناخبين من أجل الإدلاء بأصواتهم في الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية لانتخاب من يمثلهم في البرلمان القادم.وحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس، يتنافس في الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية التونسية، 262 مرشحا لم يحصلوا على أغلبية الأصوات خلال الدور الأول من الانتخابات، ليكون التنافس في الدور الثاني على 131 مقعدا من جملة 161.وفي الدور الأول من الانتخابات التي جرت يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فاز 23 مرشحا فقط، من بينهم 3 نساء ترشحن عن دوائر انتخابية بالخارج، في حين بقيت 7 دوائر بالخارج شاغرة نظرا لعدم تسجيل أي ترشح فيها بسبب الشروط المعقدة الواردة في القانون الانتخابي.ويتوقع مراقبون تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية، التي تجرى وسط أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة، أثقلت كاهل التونسيين، حيث لم يشارك في الدور الأول من الاقتراع سوى 11% من جملة 9 ملايين و136 ألف ناخب مسجل في قاعدة بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230126/حركة-البعث-تدعو-الشعب-التونسي-للمشاركة-في-الدور-الثاني-للانتخابات-1072731522.html

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