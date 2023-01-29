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https://sputnikarabic.ae/20230129/الجيش-الإسرائيلي-يقتل-متسللا-بعد-اجتيازه-خط-الحدود-قادما-من-الجولان-السوري-1072835366.html
الجيش الإسرائيلي يقتل متسللا بعد اجتيازه خط الحدود قادما من الجولان السوري
الجيش الإسرائيلي يقتل متسللا بعد اجتيازه خط الحدود قادما من الجولان السوري
أعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، مقتل واحد من مسلحين اثنين اجتازا خط الحدود في منطقة الجولان قادمين من الأراضي السورية. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T10:53+0000
2023-01-29T10:53+0000
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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، ظهر اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قتل مسلحا وأصاب آخر إثر اجتيازهما خط الحدود في هضبة الجولان قادمين من الأراضي السورية.وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش أطلقت الرصاص على مسلحين اثنين اجتازا الحدود السورية إلى الجولان، وقتلت أحدهما، فيما أصيب الآخر وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.ومن جانبه، أوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته رصدت مسلحين يجتازان خط الحدود من الأراضي السورية نحو الداخل الإسرائيلي، ويقتربان من السياج الأمني في منطقة جنوب هضبة الجولان.وأشار إلى أنه تم استدعاء قوة عسكرية إلى المكان، على الفور، والتي باشرت من جانبها بتطبيق أنظمة توقيف المشتبه فيهما وقتلت أحدهما وأصابت الآخر، ولم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.
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الجولان, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
الجولان, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يقتل متسللا بعد اجتيازه خط الحدود قادما من الجولان السوري

10:53 GMT 29.01.2023
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
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أعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، مقتل واحد من مسلحين اثنين اجتازا خط الحدود في منطقة الجولان قادمين من الأراضي السورية.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، ظهر اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قتل مسلحا وأصاب آخر إثر اجتيازهما خط الحدود في هضبة الجولان قادمين من الأراضي السورية.
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش أطلقت الرصاص على مسلحين اثنين اجتازا الحدود السورية إلى الجولان، وقتلت أحدهما، فيما أصيب الآخر وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.
ومن جانبه، أوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته رصدت مسلحين يجتازان خط الحدود من الأراضي السورية نحو الداخل الإسرائيلي، ويقتربان من السياج الأمني في منطقة جنوب هضبة الجولان.
وأشار إلى أنه تم استدعاء قوة عسكرية إلى المكان، على الفور، والتي باشرت من جانبها بتطبيق أنظمة توقيف المشتبه فيهما وقتلت أحدهما وأصابت الآخر، ولم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.
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