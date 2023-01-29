الجيش الإسرائيلي يقتل متسللا بعد اجتيازه خط الحدود قادما من الجولان السوري
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
أعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، مقتل واحد من مسلحين اثنين اجتازا خط الحدود في منطقة الجولان قادمين من الأراضي السورية.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، ظهر اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قتل مسلحا وأصاب آخر إثر اجتيازهما خط الحدود في هضبة الجولان قادمين من الأراضي السورية.
אירוע חריג בגולן: כוח צה"ל פתח בירי לעבר שני חמושים שחצו את הגבול משטח סוריה. אחד מהם נפצע באורח אנוש ופונה לבית החולים >>— ישראל היום (@IsraelHayomHeb) January 29, 2023
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش أطلقت الرصاص على مسلحين اثنين اجتازا الحدود السورية إلى الجولان، وقتلت أحدهما، فيما أصيب الآخر وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.
חשוד זוהה ונורה בגבול הצפון לאחר שניסה לחדור לישראלhttps://t.co/O9b4UooCk7— 🇮🇱💙 MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) January 29, 2023
ومن جانبه، أوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته رصدت مسلحين يجتازان خط الحدود من الأراضي السورية نحو الداخل الإسرائيلي، ويقتربان من السياج الأمني في منطقة جنوب هضبة الجولان.
דיווח ראשוני: כוחות צה"ל פתחו באש לעבר אדם שהתקרב לגבול בדרום רמת הגולן במסגרת נוהל מעצר חשוד; הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בישראל@_Gitsis_— גלצ (@GLZRadio) January 29, 2023
وأشار إلى أنه تم استدعاء قوة عسكرية إلى المكان، على الفور، والتي باشرت من جانبها بتطبيق أنظمة توقيف المشتبه فيهما وقتلت أحدهما وأصابت الآخر، ولم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.