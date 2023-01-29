https://sputnikarabic.ae/20230129/الجيش-الإسرائيلي-يقر-بسقوط-مسيرة-قالت-حماس-إنها-سيطرت-عليها-في-غزة-1072850730.html

الجيش الإسرائيلي يقر بسقوط مسيرة قالت "حماس" إنها سيطرت عليها في غزة

الجيش الإسرائيلي يقر بسقوط مسيرة قالت "حماس" إنها سيطرت عليها في غزة

أقر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بسقوط طائرة مسيرة تابعة له في قطاع غزة، قالت حركة "حماس" إنها سيطرت عليها ونشرت صورا لها. 29.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-29T19:14+0000

2023-01-29T19:14+0000

2023-01-29T19:14+0000

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وقال الجيش في بيان مقتضب نشره بحسابه الرسمي على موقع تويتر: "سقطت طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي في أراضي قطاع غزة خلال نشاط عملياتي نهاية الأسبوع".وأضاف "يجري التحقيق في الحادث"، دون مزيد من التفاصيل.وتعتمد إسرائيل في كثير من الأحيان على الطائرات المسيرة في جمع معلومات استخبارية في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك بقطاع غزة الذي تسيطر عليه "حماس".من جانبها، قالت إذاعة الجيش "غالي تساهال" في تغريدة على تويتر إن "هناك مخاوف من تسرب معلومات"، من المسيرة.وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أنها سيطرت على حوامة (طائرة مسيرة) إسرائيلية خلال الغارات الأخيرة على قطاع غزة فجر الجمعة، ونشرت صورا لها.وقالت القسام في بيان إنها تمكنت "خلال العدوان الأخير على قطاع غزة فجر الجمعة من السيطرة على حوامة صهيونية مسيّرة كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة".وأضافت "تمكن مهندسونا من التعامل مع الحوامة، واستخراج معلومات مهمة وحساسة تخص قوات العدو منها".والجمعة، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما تصدت كتائب القسام له بصواريخ مضادة للطائرات.وجاءت الغارات الإسرائيلية بعدما أطلقت فصائل مسلحة في غزة عدة صواريخ تجاه المستوطنات المتاخمة للقطاع ردا على قتل القوات الإسرائيلية 10 فلسطينيين في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20230129/حماس-تسيطر-على-حوامة-إسرائيلية-تحتوي-معلومات-حساسة-صور-1072846729.html

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