https://sputnikarabic.ae/20230129/الخارجية-الروسية-استهداف-المستشفيات-من-قبل-نظام-كييف-جريمة-حرب-1072835202.html
الخارجية الروسية: استهداف المستشفيات من قبل نظام كييف جريمة حرب
الخارجية الروسية: استهداف المستشفيات من قبل نظام كييف جريمة حرب
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن قصف الجيش الأوكراني لمستشفيات في نوفويدار ونوفايا كاخوفكا يعد جريمة حرب من قبل نظام كييف "وأسياده الغربيين" وستتم... 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T10:35+0000
2023-01-29T10:35+0000
2023-01-29T10:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيانها إن "القصف المتعمد للمنشآت الطبية المدنية القائمة والقتل المستهدف للمدنيين جرائم حرب خطيرة لنظام كييف وأسياده الغربيين".وأشارت الوزارة إلى أن عدم رد فعل الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى على هذا الانتهاك الوحشي الآخر للقانون الإنساني الدولي من قبل كييف يؤكد مرة أخرى تورطها المباشر في الصراع وتورطها في الجرائم التي يتم ارتكابها".وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن "الهياكل الدولية التي طُلب منها إجراء تقييم محايد لمثل هذه الأعمال تلتزم الصمت أيضا".وتابعت الخارجية الروسية بالقول إن الغرب يندفع بأفكار "محكمة" غير شرعية ضد روسيا، لكنه لا يتحدث عن محاكمة كييف، فهذه محاولة لصرف الانتباه عن مسؤوليته ومعاييره المزدوجة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: استهداف المستشفيات من قبل نظام كييف جريمة حرب
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن قصف الجيش الأوكراني لمستشفيات في نوفويدار ونوفايا كاخوفكا يعد جريمة حرب من قبل نظام كييف "وأسياده الغربيين" وستتم معاقبة المنظمين والجناة.
وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيانها إن "القصف المتعمد للمنشآت الطبية المدنية القائمة والقتل المستهدف للمدنيين جرائم حرب خطيرة لنظام كييف وأسياده الغربيين".
وأشارت الوزارة إلى أن عدم رد فعل الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى على هذا الانتهاك الوحشي الآخر للقانون الإنساني الدولي من قبل كييف يؤكد مرة أخرى تورطها المباشر في الصراع وتورطها في الجرائم التي يتم ارتكابها".
وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن "الهياكل الدولية التي طُلب منها إجراء تقييم محايد لمثل هذه الأعمال تلتزم الصمت أيضا".
وتابعت الخارجية الروسية بالقول إن الغرب يندفع بأفكار "محكمة" غير شرعية ضد روسيا، لكنه لا يتحدث عن محاكمة كييف، فهذه محاولة لصرف الانتباه عن مسؤوليته ومعاييره المزدوجة.