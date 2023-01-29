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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230129/الخارجية-الروسية-استهداف-المستشفيات-من-قبل-نظام-كييف-جريمة-حرب-1072835202.html
الخارجية الروسية: استهداف المستشفيات من قبل نظام كييف جريمة حرب
الخارجية الروسية: استهداف المستشفيات من قبل نظام كييف جريمة حرب
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن قصف الجيش الأوكراني لمستشفيات في نوفويدار ونوفايا كاخوفكا يعد جريمة حرب من قبل نظام كييف "وأسياده الغربيين" وستتم... 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T10:35+0000
2023-01-29T10:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيانها إن "القصف المتعمد للمنشآت الطبية المدنية القائمة والقتل المستهدف للمدنيين جرائم حرب خطيرة لنظام كييف وأسياده الغربيين".وأشارت الوزارة إلى أن عدم رد فعل الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى على هذا الانتهاك الوحشي الآخر للقانون الإنساني الدولي من قبل كييف يؤكد مرة أخرى تورطها المباشر في الصراع وتورطها في الجرائم التي يتم ارتكابها".وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن "الهياكل الدولية التي طُلب منها إجراء تقييم محايد لمثل هذه الأعمال تلتزم الصمت أيضا".وتابعت الخارجية الروسية بالقول إن الغرب يندفع بأفكار "محكمة" غير شرعية ضد روسيا، لكنه لا يتحدث عن محاكمة كييف، فهذه محاولة لصرف الانتباه عن مسؤوليته ومعاييره المزدوجة.
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الخارجية الروسية: استهداف المستشفيات من قبل نظام كييف جريمة حرب

10:35 GMT 29.01.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن قصف الجيش الأوكراني لمستشفيات في نوفويدار ونوفايا كاخوفكا يعد جريمة حرب من قبل نظام كييف "وأسياده الغربيين" وستتم معاقبة المنظمين والجناة.
وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيانها إن "القصف المتعمد للمنشآت الطبية المدنية القائمة والقتل المستهدف للمدنيين جرائم حرب خطيرة لنظام كييف وأسياده الغربيين".
وأشارت الوزارة إلى أن عدم رد فعل الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى على هذا الانتهاك الوحشي الآخر للقانون الإنساني الدولي من قبل كييف يؤكد مرة أخرى تورطها المباشر في الصراع وتورطها في الجرائم التي يتم ارتكابها".
وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن "الهياكل الدولية التي طُلب منها إجراء تقييم محايد لمثل هذه الأعمال تلتزم الصمت أيضا".
وتابعت الخارجية الروسية بالقول إن الغرب يندفع بأفكار "محكمة" غير شرعية ضد روسيا، لكنه لا يتحدث عن محاكمة كييف، فهذه محاولة لصرف الانتباه عن مسؤوليته ومعاييره المزدوجة.
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