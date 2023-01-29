https://sputnikarabic.ae/20230129/الخارجية-الروسية-لا-نرغب-في-إجراء-محادثات-مع-طوكيو-حول-الصيد-بالقرب-من-جزر-الكوريل-1072827451.html
الخارجية الروسية: لا نرغب في إجراء محادثات مع طوكيو حول الصيد قرب جزر الكوريل
الخارجية الروسية: لا نرغب في إجراء محادثات مع طوكيو حول الصيد قرب جزر الكوريل
قالت وزارة الخارجية الروسية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن موسكو أبلغت اليابان أنه بسبب الإجراءات المناهضة لروسيا التي اتخذتها الحكومة اليابانية، لا يمكن... 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T04:06+0000
2023-01-29T04:06+0000
2023-01-29T04:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار اليابان
الخارجية الروسية
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وأضافت الخارجية الروسية اليوم الأحد، "في سياق الإجراءات المعادية لروسيا التي اتخذتها الحكومة اليابانية، والتي تتعارض بوضوح مع روح ونص اتفاقية عام 1998 بشأن تعزيز علاقات حسن الجوار وتنميتها.. أبلغ الجانب الروسي طوكيو أنه لا يمكنه الاتفاق على إجراء مشاورات حكومية دولية بشأن تنفيذ هذا الاتفاق".وقالت الوزارة، "من أجل العودة إلى الحوار الطبيعي، يجب على جيراننا اليابانيين إظهار الاحترام الأساسي لبلدنا، والرغبة في تقويم العلاقات الثنائية". مضيفة أن هذا أمر لم يتم مراعاته بعد.وأعلنت اليابان، يوم الجمعة الماضي، فرض عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية الهجمات الصاروخية على أوكرانيا، حيث أضافت بعض السلع إلى قائمة حظر التصدير، وقررت تجميد أصول مسؤولين وكيانات روسية.وفرضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية حظرا على تصدير اللقاحات والمعدات الطبية والأدوية والمواد والأجهزة النووية ومعدات الكشف عن المتفجرات.
https://sputnikarabic.ae/20230127/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, أخبار اليابان, الخارجية الروسية
روسيا, أخبار اليابان, الخارجية الروسية
الخارجية الروسية: لا نرغب في إجراء محادثات مع طوكيو حول الصيد قرب جزر الكوريل
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قالت وزارة الخارجية الروسية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن موسكو أبلغت اليابان أنه بسبب الإجراءات المناهضة لروسيا التي اتخذتها الحكومة اليابانية، لا يمكن لروسيا الموافقة على عقد مشاورات حكومية دولية بشأن التعاون في مجال الصيد البحري في منطقة جزر الكوريل الجنوبية.
وأضافت الخارجية الروسية اليوم الأحد، "في سياق الإجراءات المعادية لروسيا
التي اتخذتها الحكومة اليابانية، والتي تتعارض بوضوح مع روح ونص اتفاقية عام 1998 بشأن تعزيز علاقات حسن الجوار وتنميتها.. أبلغ الجانب الروسي طوكيو أنه لا يمكنه الاتفاق على إجراء مشاورات حكومية دولية بشأن تنفيذ هذا الاتفاق".
وأشارت الوزارة إلى أن العلاقات بين روسيا واليابان تتدهور منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وأن الحكومة اليابانية فرضت عقوبات على روسيا في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وقالت الوزارة، "من أجل العودة إلى الحوار الطبيعي، يجب على جيراننا اليابانيين إظهار الاحترام الأساسي لبلدنا، والرغبة في تقويم العلاقات الثنائية". مضيفة أن هذا أمر لم يتم مراعاته بعد.
وأعلنت اليابان، يوم الجمعة الماضي، فرض عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية الهجمات الصاروخية على أوكرانيا، حيث أضافت بعض السلع إلى قائمة حظر التصدير، وقررت تجميد أصول مسؤولين وكيانات روسية.
وفرضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية حظرا على تصدير اللقاحات والمعدات الطبية والأدوية والمواد والأجهزة النووية ومعدات الكشف عن المتفجرات.