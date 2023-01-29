https://sputnikarabic.ae/20230129/السيسي-يزور-أرمينيا-لإجراء-مباحثات-بشأن-مكافحة-الإرهاب-1072836250.html
السيسي يزور أرمينيا لإجراء مباحثات بشأن مكافحة الإرهاب
السيسي يزور أرمينيا لإجراء مباحثات بشأن مكافحة الإرهاب
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى أرمينيا، اليوم الأحد، بهدف إجراء مباحثات مع نظيره الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T11:05+0000
2023-01-29T11:05+0000
2023-01-29T11:05+0000
أخبار مصر الآن
أرمينيا
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان عبر حسابه بموقع "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا" المحظورة أنشطتها في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة) إن السيسي التقى بالرئيس الأرميني في العاصمة ييريفان.وأوضح أن الرئيس المصري أجرى مباحثات مغلقة مع نظيره الأرميني أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.وذكر المتحدث أن المباحثات شملت عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتبادل الجانبان وجهات النظر المتعلقة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بالإضافة إلى سبل التكاتف لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.من جانبه، أشاد الرئيس الأرميني بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر من أجل ترسيخ الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي.
https://sputnikarabic.ae/20230125/السيسي-نتطلع-لزيادة-الاستثمارات-الهندية-في-مصر-بمختلف-المجالات-1072687792.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أرمينيا, الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار مصر الآن, أرمينيا, الرئيس عبدالفتاح السيسي
السيسي يزور أرمينيا لإجراء مباحثات بشأن مكافحة الإرهاب
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وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى أرمينيا، اليوم الأحد، بهدف إجراء مباحثات مع نظيره الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان عبر حسابه بموقع "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا" المحظورة أنشطتها في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة) إن السيسي التقى بالرئيس الأرميني في العاصمة ييريفان.
وأوضح أن الرئيس المصري
أجرى مباحثات مغلقة مع نظيره الأرميني أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.
وذكر المتحدث أن المباحثات شملت عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتبادل الجانبان وجهات النظر المتعلقة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بالإضافة إلى سبل التكاتف لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.
من جانبه، أشاد الرئيس الأرميني بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر من أجل ترسيخ الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي.