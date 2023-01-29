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https://sputnikarabic.ae/20230129/الصين-تسجل-226-مليون-رحلة-ركاب-في-عطلة-عيد-الربيع-1072831295.html
الصين تسجل 226 مليون رحلة ركاب في عطلة عيد الربيع
الصين تسجل 226 مليون رحلة ركاب في عطلة عيد الربيع
كشفت بيانات رسمية صينية، أن بكين شهدت حوالي 226 مليون رحلة ركاب، خلال عطلة عيد ‏الربيع، التي استمرت 7 أيام.‏ 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T07:52+0000
2023-01-29T07:52+0000
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وخلال العطلة التي انطلقت في الفترة من 21 إلى 27 يناير/ كانون الثاني الجاري، بلغ عدد رحلات السكك الحديدية والطرق 50.17 مليون و162 مليونا على التوالي، في حين بلغ عدد رحلات الركاب بالممرات المائية والجوية حوالي 4.87 مليون و9.01 مليون، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.ويعد عيد الربيع، أو السنة القمرية الصينية الجديدة أهم مهرجان في الصين، كما أنه وقت للم شمل الأسرة والسفر.
https://sputnikarabic.ae/20230126/أطباء-صينيون-يكرسون-جهودهم-لعلاج-السكان-المحليين-في-أفريقيا-خلال-عيد-الربيع-1072728945.html
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الصين, العالم
الصين, العالم

الصين تسجل 226 مليون رحلة ركاب في عطلة عيد الربيع

07:52 GMT 29.01.2023
© AFP 2023 / STRصينيون يزورون سوق زهور عيد الربيع في قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، 20 يناير/ كانون الثاني 2023
صينيون يزورون سوق زهور عيد الربيع في قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، 20 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
صينيون يزورون سوق زهور عيد الربيع في قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، 20 يناير/ كانون الثاني 2023
© AFP 2023 / STR
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كشفت بيانات رسمية صينية، أن بكين شهدت حوالي 226 مليون رحلة ركاب، خلال عطلة عيد ‏الربيع، التي استمرت 7 أيام.‏
وخلال العطلة التي انطلقت في الفترة من 21 إلى 27 يناير/ كانون الثاني الجاري، بلغ عدد رحلات السكك الحديدية والطرق 50.17 مليون و162 مليونا على التوالي، في حين بلغ عدد رحلات الركاب بالممرات المائية والجوية حوالي 4.87 مليون و9.01 مليون، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.
جمهورية أفريقيا الوسطى - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
أطباء صينيون يكرسون جهودهم لعلاج السكان المحليين في أفريقيا خلال "عيد الربيع"
26 يناير, 09:16 GMT
ويعد عيد الربيع، أو السنة القمرية الصينية الجديدة أهم مهرجان في الصين، كما أنه وقت للم شمل الأسرة والسفر.
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