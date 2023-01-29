https://sputnikarabic.ae/20230129/الصين-تسجل-226-مليون-رحلة-ركاب-في-عطلة-عيد-الربيع-1072831295.html
الصين تسجل 226 مليون رحلة ركاب في عطلة عيد الربيع
الصين تسجل 226 مليون رحلة ركاب في عطلة عيد الربيع
كشفت بيانات رسمية صينية، أن بكين شهدت حوالي 226 مليون رحلة ركاب، خلال عطلة عيد الربيع، التي استمرت 7 أيام. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T07:52+0000
2023-01-29T07:52+0000
2023-01-29T07:52+0000
الصين
العالم
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وخلال العطلة التي انطلقت في الفترة من 21 إلى 27 يناير/ كانون الثاني الجاري، بلغ عدد رحلات السكك الحديدية والطرق 50.17 مليون و162 مليونا على التوالي، في حين بلغ عدد رحلات الركاب بالممرات المائية والجوية حوالي 4.87 مليون و9.01 مليون، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.ويعد عيد الربيع، أو السنة القمرية الصينية الجديدة أهم مهرجان في الصين، كما أنه وقت للم شمل الأسرة والسفر.
https://sputnikarabic.ae/20230126/أطباء-صينيون-يكرسون-جهودهم-لعلاج-السكان-المحليين-في-أفريقيا-خلال-عيد-الربيع-1072728945.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم
الصين تسجل 226 مليون رحلة ركاب في عطلة عيد الربيع
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كشفت بيانات رسمية صينية، أن بكين شهدت حوالي 226 مليون رحلة ركاب، خلال عطلة عيد الربيع، التي استمرت 7 أيام.
وخلال العطلة التي انطلقت في الفترة من 21 إلى 27 يناير/ كانون الثاني الجاري، بلغ عدد رحلات السكك الحديدية والطرق 50.17 مليون و162 مليونا على التوالي، في حين بلغ عدد رحلات الركاب بالممرات المائية والجوية حوالي 4.87 مليون و9.01 مليون، وفقا لصحيفة
"تشاينا ديلي" الصينية.
ويعد عيد الربيع، أو السنة القمرية الصينية الجديدة أهم مهرجان في الصين، كما أنه وقت للم شمل الأسرة والسفر.