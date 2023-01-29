https://sputnikarabic.ae/20230129/العراق-يعلن-زيارة-وزير-خارجية-السعودية-إلى-بغداد-قريبا-للتباحث-بشأن-المفاوضات-مع-إيران-1072849195.html
العراق يعلن زيارة وزير خارجية السعودية إلى بغداد قريبا للتباحث بشأن المفاوضات مع إيران
العراق يعلن زيارة وزير خارجية السعودية إلى بغداد قريبا للتباحث بشأن المفاوضات مع إيران
أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن "نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيزور بغداد قريبا لعقد محادثات حول استئناف جولات الحوار بين إيران... 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T18:19+0000
2023-01-29T18:19+0000
2023-01-29T19:03+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
أخبار إيران
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071403266_0:10:3228:1826_1920x0_80_0_0_91e9abebc2da39b3715a5528cf40f92b.jpg
وقال فؤاد حسين، خلال حوار مع قناة الحدث السعودية، إن "بغداد تتمسك بسياسة الحوار والتوازن لدرء التوترات التي تؤثر بالتبعية على الساحة العراقية"، مضيفا أن بلاده "تتبع سياسة التوازن والحوار وليس مع حالة التشنج التي تؤثر على الوضع العراقي أيضا".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، رحبت الإثنين الماضي، "بمسيرة تطوير العلاقات مع الدول الجارة والإقليمية"، مثمّنة المواقف الإيجابية للمسؤولين السعوديين تجاه العلاقات مع إيران.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "إيران ترحب بمسيرة تعزيز ورفع مستوى العلاقات مع دول الجوار ودول المنطقة، وستشد بحرارة على اليد الممدودة لها من أجل الصداقة، وسترحب بالتأكيد بأي مبادرة إيجابية وتحسين العلاقات"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الثلاثاء الماضي، إن المملكة تواصلت مع إيران، لافتًا إلى أن الرياض تحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع.وأضاف، خلال كلمته في جلسة في منتدى دافوس شارك فيها وزراء خليجيون وأوروبيون: "الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات في المنطقة... ونحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع ونركز على التنمية".وأجريت آخر جولة معلنة من الحوار بين البلدين في أبريل/ نيسان 2022، وتوقف الحوار دون التوصل إلى اتفاق، رغم تصريحات قادة البلدين بالرغبة في غلق هذا الملف وإقامة علاقة ثنائية قائمة على آحترام الآخر.
https://sputnikarabic.ae/20230114/إيران-تؤكد-استعدادها-لإعادة-العلاقات-مع-السعودية-لحالتها-الطبيعية-وفتح-القنصليات-في-البلدين-1072255950.html
العراق
إيران
أخبار إيران
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071403266_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_d3a03656621c56071ce80bbdd0862f90.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
العراق يعلن زيارة وزير خارجية السعودية إلى بغداد قريبا للتباحث بشأن المفاوضات مع إيران
18:19 GMT 29.01.2023 (تم التحديث: 19:03 GMT 29.01.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن "نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيزور بغداد قريبا لعقد محادثات حول استئناف جولات الحوار بين إيران والسعودية".
وقال فؤاد حسين، خلال حوار مع قناة
الحدث السعودية، إن "بغداد تتمسك بسياسة الحوار والتوازن لدرء التوترات التي تؤثر بالتبعية على الساحة العراقية"، مضيفا أن بلاده "تتبع سياسة التوازن والحوار وليس مع حالة التشنج التي تؤثر على الوضع العراقي أيضا".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، رحبت الإثنين الماضي، "بمسيرة تطوير العلاقات مع الدول الجارة والإقليمية"، مثمّنة المواقف الإيجابية للمسؤولين السعوديين
تجاه العلاقات مع إيران.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "إيران ترحب بمسيرة تعزيز ورفع مستوى العلاقات مع دول الجوار ودول المنطقة، وستشد بحرارة على اليد الممدودة لها من أجل الصداقة، وسترحب بالتأكيد بأي مبادرة إيجابية وتحسين العلاقات"، حسب وكالة
"فارس" الإيرانية.
وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الثلاثاء الماضي، إن المملكة تواصلت مع إيران
، لافتًا إلى أن الرياض تحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع.
وأضاف، خلال كلمته في جلسة في منتدى دافوس شارك فيها وزراء خليجيون وأوروبيون: "الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات في المنطقة... ونحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع ونركز على التنمية".
وأجريت آخر جولة معلنة من الحوار بين البلدين
في أبريل/ نيسان 2022، وتوقف الحوار دون التوصل إلى اتفاق، رغم تصريحات قادة البلدين بالرغبة في غلق هذا الملف وإقامة علاقة ثنائية قائمة على آحترام الآخر.