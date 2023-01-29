https://sputnikarabic.ae/20230129/العراق-يعلن-زيارة-وزير-خارجية-السعودية-إلى-بغداد-قريبا-للتباحث-بشأن-المفاوضات-مع-إيران-1072849195.html

العراق يعلن زيارة وزير خارجية السعودية إلى بغداد قريبا للتباحث بشأن المفاوضات مع إيران

العراق يعلن زيارة وزير خارجية السعودية إلى بغداد قريبا للتباحث بشأن المفاوضات مع إيران

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن "نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيزور بغداد قريبا لعقد محادثات حول استئناف جولات الحوار بين إيران... 29.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-29T18:19+0000

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وقال فؤاد حسين، خلال حوار مع قناة الحدث السعودية، إن "بغداد تتمسك بسياسة الحوار والتوازن لدرء التوترات التي تؤثر بالتبعية على الساحة العراقية"، مضيفا أن بلاده "تتبع سياسة التوازن والحوار وليس مع حالة التشنج التي تؤثر على الوضع العراقي أيضا".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، رحبت الإثنين الماضي، "بمسيرة تطوير العلاقات مع الدول الجارة والإقليمية"، مثمّنة المواقف الإيجابية للمسؤولين السعوديين تجاه العلاقات مع إيران.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "إيران ترحب بمسيرة تعزيز ورفع مستوى العلاقات مع دول الجوار ودول المنطقة، وستشد بحرارة على اليد الممدودة لها من أجل الصداقة، وسترحب بالتأكيد بأي مبادرة إيجابية وتحسين العلاقات"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الثلاثاء الماضي، إن المملكة تواصلت مع إيران، لافتًا إلى أن الرياض تحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع.وأضاف، خلال كلمته في جلسة في منتدى دافوس شارك فيها وزراء خليجيون وأوروبيون: "الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات في المنطقة... ونحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع ونركز على التنمية".وأجريت آخر جولة معلنة من الحوار بين البلدين في أبريل/ نيسان 2022، وتوقف الحوار دون التوصل إلى اتفاق، رغم تصريحات قادة البلدين بالرغبة في غلق هذا الملف وإقامة علاقة ثنائية قائمة على آحترام الآخر.

https://sputnikarabic.ae/20230114/إيران-تؤكد-استعدادها-لإعادة-العلاقات-مع-السعودية-لحالتها-الطبيعية-وفتح-القنصليات-في-البلدين-1072255950.html

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