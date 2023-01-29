https://sputnikarabic.ae/20230129/انفجار-في-منشأة-لإنتاج-زيت-المحركات-في-آذرشهر-الإيرانية-فيديو-1072827054.html
انفجار في منشأة لإنتاج زيت المحركات في آذرشهر الإيرانية.. فيديو
انفجار في منشأة لإنتاج زيت المحركات في آذرشهر الإيرانية.. فيديو
وقع انفجار وحريق لاحق في مصنع لإنتاج زيت المحركات في مدينة آذرشهر في شمال غرب إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس، يوم السبت. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T02:15+0000
2023-01-29T02:15+0000
2023-01-29T02:15+0000
إيران
أخبار إيران
انفجار ضخم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/03/1049145196_0:92:2784:1658_1920x0_80_0_0_a8f6d544cad47d843c42dd0c7470e991.jpg
النيران اشتعلت جراء الانفجار في الخزانات التي تحتوي على زيت المحرك، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.وقال مدير عام إدارة الأزمات بشرق أذربيجان، محمد باقر حنبر، إن 25 عربة إطفاء عملت على مكافحة الحريق في مصنع إنتاج زيت المحركات في بلدة السليمي، وإن رجل إطفاء أصيب جراء شدة الحريق، وفقا لوكالة "فارس".يأتي ذلك في يوم حافل شهدته إيران، حيث وقع انفجار في مصنع عسكري بأصفهان، قالت وزارة الدفاع الإيرانية، الأحد، إنه ناجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.كما تسبب زلزال وقع في مدينة خوي شمال غرب إيران والمنطقة المحيطة بها إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 447 شخصا آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230128/الدفاع-الإيرانية-الانفجار-المصنع-العسكري-في-أصفهان-ناجم-عن-هجوم-بثلاث-مسيرات-1072826128.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/03/1049145196_226:0:2559:1750_1920x0_80_0_0_1d133e5128a89ff92a9fb11fc5922fea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, انفجار ضخم
إيران, أخبار إيران, انفجار ضخم
انفجار في منشأة لإنتاج زيت المحركات في آذرشهر الإيرانية.. فيديو
تابعنا عبر
وقع انفجار وحريق لاحق في مصنع لإنتاج زيت المحركات في مدينة آذرشهر في شمال غرب إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس، يوم السبت.
النيران اشتعلت جراء الانفجار في الخزانات التي تحتوي على زيت المحرك
، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.
وقال مدير عام إدارة الأزمات بشرق أذربيجان، محمد باقر حنبر، إن 25 عربة إطفاء عملت على مكافحة الحريق في مصنع إنتاج زيت المحركات في بلدة السليمي، وإن رجل إطفاء أصيب جراء شدة الحريق، وفقا لوكالة
"فارس".
يأتي ذلك في يوم حافل شهدته إيران، حيث وقع انفجار في مصنع عسكري بأصفهان، قالت وزارة الدفاع الإيرانية، الأحد، إنه ناجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.
وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.
كما تسبب زلزال وقع في مدينة خوي شمال غرب إيران والمنطقة المحيطة بها إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 447 شخصا آخرين.