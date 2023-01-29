https://sputnikarabic.ae/20230129/بلينكن-يصل-إلى-مصر-في-مستهل-جولة-بالشرق-الأوسط-1072837071.html

بلينكن يصل إلى مصر في مستهل جولة بالشرق الأوسط

بلينكن يصل إلى مصر في مستهل جولة بالشرق الأوسط

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إلى مصر في مستهل جولة بالشرق الأوسط، يتطلع خلالها لتخفيف التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 29.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-29T11:52+0000

2023-01-29T11:52+0000

2023-01-29T11:52+0000

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وزير الخارجية الأمريكي

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/01/1065866857_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_c7623e9dc22d977a86771c5a512d8364.jpg

وخطط بلينكن الذي سيزور يومي الاثنين والثلاثاء، القدس ورام الله، منذ فترة طويلة لرحلته التي يعتزم أن يرى فيها الحكومة اليمينية الجديدة.لكن الرحلة أخذت طابعا ملحا جديدا بعد اندلاع "أسوأ أعمال العنف منذ سنوات" في فلسطين، بحسب "فرانس برس".وسوف يلتقي بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويدعو "على نطاق واسع لاتخاذ خطوات لتهدئة التوترات"، حسبما ذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل.من المرجح أن يكون موضوع العنف جزءا من المحادثات بين بلينكن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تلعب بلاده دورا تقليديا كوسيط في الشرق الأوسط الأمر الذي ساعده على البقاء كشريك أساسي للولايات المتحدة.وتسبب اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلاءه أسطح المنازل في المخيم، في اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، عن إطلاق نار استهدف مطعما إسرائيليا على مفرق "ألموغ" جنوبي مدينة أريحا.جاء هذا بعد إصابة إسرائيليين اثنين في وقت سابق يوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، وذلك بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20230126/الخارجية-الأمريكية-بلينكن-يبدأ-الأحد-المقبل-جولة-إلى-مصر-وإسرائيل-والضفة-الغربية-1072747874.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الرئيس عبدالفتاح السيسي, وزير الخارجية الأمريكي, أخبار مصر الآن