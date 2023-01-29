https://sputnikarabic.ae/20230129/بوريطة-يجري-مباحثات-في-سلطنة-عمان-بشأن-التعاون-الاقتصادي-1072838783.html
بوريطة يجري مباحثات في سلطنة عمان بشأن التعاون الاقتصادي
بوريطة يجري مباحثات في سلطنة عمان بشأن التعاون الاقتصادي
أجرى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، اليوم الأحد، بشأن التعاون الاقتصادي بين البلدين بالإضافة إلى مستجدات... 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T12:25+0000
2023-01-29T12:25+0000
2023-01-29T12:26+0000
أخبار المغرب اليوم
سلطنة عمان
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وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أنه خلال الاجتماع في العاصمة العمانية مسقط، تبادل البوسعيدي وبوريطة وجهات النظر بشأن مجموعة من المستجدات على الساحتين العربية والدولية.واتفق الجانبان على عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة العُمانية المغربية بهدف الاستمرار في تعزيز برامج التعاون واستكشاف مزيد من فرص الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري.وعلى المستوى السياسي، أكد الوزيران رؤية بلديهما المشتركة الداعية للحوار والتعاون البنّاء لمعالجة مختلف القضايا تحقيقا للسلم والاستقرار بين الأمم والشعوب.ووصل وزير الخارجية المغربي إلى مسقط قادما من بغداد في زيارة غير محددة المدة، شارك خلالها مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، السبت، في إعادة افتتاح السفارة المغربية بعد 18 عاما من الإغلاق.وكانت المملكة المغربية قد أغلقت سفاراتها في بغداد 2005 ونقلتها إلى العاصمة الأردنية عمان، بعد أن اختطف تنظيم "القاعدة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) آنذاك اثنين من موظفيها.
https://sputnikarabic.ae/20230128/وزير-الخارجية-العراقي-يثني-على-قرار-المغرب-بإعادة-فتح-سفارته-في-بغداد-1072806737.html
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أخبار المغرب اليوم, سلطنة عمان
أخبار المغرب اليوم, سلطنة عمان
بوريطة يجري مباحثات في سلطنة عمان بشأن التعاون الاقتصادي
12:25 GMT 29.01.2023 (تم التحديث: 12:26 GMT 29.01.2023) تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، اليوم الأحد، بشأن التعاون الاقتصادي بين البلدين بالإضافة إلى مستجدات خارجية.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية
الرسمية أنه خلال الاجتماع في العاصمة العمانية مسقط، تبادل البوسعيدي وبوريطة وجهات النظر بشأن مجموعة من المستجدات على الساحتين العربية والدولية.
واتفق الجانبان على عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة العُمانية المغربية بهدف الاستمرار في تعزيز برامج التعاون واستكشاف مزيد من فرص الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري.
وعلى المستوى السياسي، أكد الوزيران رؤية بلديهما المشتركة الداعية للحوار والتعاون البنّاء لمعالجة مختلف القضايا تحقيقا للسلم والاستقرار بين الأمم والشعوب.
ووصل وزير الخارجية المغربي
إلى مسقط قادما من بغداد في زيارة غير محددة المدة، شارك خلالها مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، السبت، في إعادة افتتاح السفارة المغربية بعد 18 عاما من الإغلاق.
وكانت المملكة المغربية قد أغلقت سفاراتها في بغداد 2005 ونقلتها إلى العاصمة الأردنية عمان، بعد أن اختطف تنظيم "القاعدة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) آنذاك اثنين من موظفيها.