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https://sputnikarabic.ae/20230129/ترامب-يطلق-حملته-الانتخابية-ويقول-إن-بايدن-وضع-البلاد-على-طريق-التدمير-1072826935.html
ترامب يطلق حملته الانتخابية ويقول إن بايدن "وضع البلاد على طريق التدمير"
ترامب يطلق حملته الانتخابية ويقول إن بايدن "وضع البلاد على طريق التدمير"
أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، حملته الانتخابية للعودة للبيت الأبيض مجددا، بعد أشهر من إعلان نيته الترشح للانتخابات المقررة عام 2024. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T01:20+0000
2023-01-29T01:20+0000
دونالد ترامب
الانتخابات الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وأصر ترامب في حديثه إلى حشد صغير بالاجتماع السنوي للحزب الجمهوري بمدينة سالم في ولاية نيوهامبشير، على أنه "متحمس للفوز".وقال ترامب، إن الرئيس الحالي "وضع بلادنا على طريق التدمير، وعلينا إنهاء حكم العصابات للحفاظ على كرامة ومقدرات الأمريكيين".وحذر الرئيس السابق من "تغيير مسار الانتخابات المقبلة على غرار ما حدث في 2020"، في إشارة إلى ادعاءاته المستمرة بحدوث تزوير في الانتخابات التي فاز بها بايدن.
https://sputnikarabic.ae/20230128/ترامب-يتعهد-بتطوير-درع-أمريكي-مضاد-للصواريخ-الأسرع-من-الصوت-1072804171.html
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دونالد ترامب, الانتخابات الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دونالد ترامب, الانتخابات الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يطلق حملته الانتخابية ويقول إن بايدن "وضع البلاد على طريق التدمير"

01:20 GMT 29.01.2023
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، حملته الانتخابية للعودة للبيت الأبيض مجددا، بعد أشهر من إعلان نيته الترشح للانتخابات المقررة عام 2024.
موسكو - سبوتنيك. وأصر ترامب في حديثه إلى حشد صغير بالاجتماع السنوي للحزب الجمهوري بمدينة سالم في ولاية نيوهامبشير، على أنه "متحمس للفوز".
وقال ترامب، إن الرئيس الحالي "وضع بلادنا على طريق التدمير، وعلينا إنهاء حكم العصابات للحفاظ على كرامة ومقدرات الأمريكيين".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
ترامب يتعهد بتطوير "درع" أمريكي مضاد للصواريخ الأسرع من الصوت
أمس, 09:43 GMT
وحذر الرئيس السابق من "تغيير مسار الانتخابات المقبلة على غرار ما حدث في 2020"، في إشارة إلى ادعاءاته المستمرة بحدوث تزوير في الانتخابات التي فاز بها بايدن.
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