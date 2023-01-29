https://sputnikarabic.ae/20230129/ترامب-يطلق-حملته-الانتخابية-ويقول-إن-بايدن-وضع-البلاد-على-طريق-التدمير-1072826935.html
ترامب يطلق حملته الانتخابية ويقول إن بايدن "وضع البلاد على طريق التدمير"
ترامب يطلق حملته الانتخابية ويقول إن بايدن "وضع البلاد على طريق التدمير"
أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، حملته الانتخابية للعودة للبيت الأبيض مجددا، بعد أشهر من إعلان نيته الترشح للانتخابات المقررة عام 2024. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T01:20+0000
2023-01-29T01:20+0000
2023-01-29T01:20+0000
دونالد ترامب
الانتخابات الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1d/1072826788_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b2d686a4610c611943366155ec9bfe1e.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأصر ترامب في حديثه إلى حشد صغير بالاجتماع السنوي للحزب الجمهوري بمدينة سالم في ولاية نيوهامبشير، على أنه "متحمس للفوز".وقال ترامب، إن الرئيس الحالي "وضع بلادنا على طريق التدمير، وعلينا إنهاء حكم العصابات للحفاظ على كرامة ومقدرات الأمريكيين".وحذر الرئيس السابق من "تغيير مسار الانتخابات المقبلة على غرار ما حدث في 2020"، في إشارة إلى ادعاءاته المستمرة بحدوث تزوير في الانتخابات التي فاز بها بايدن.
https://sputnikarabic.ae/20230128/ترامب-يتعهد-بتطوير-درع-أمريكي-مضاد-للصواريخ-الأسرع-من-الصوت-1072804171.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1d/1072826788_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_e27def4b6a1dea418de3e28ddfb3d467.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
دونالد ترامب, الانتخابات الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دونالد ترامب, الانتخابات الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب يطلق حملته الانتخابية ويقول إن بايدن "وضع البلاد على طريق التدمير"
تابعنا عبر
أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، حملته الانتخابية للعودة للبيت الأبيض مجددا، بعد أشهر من إعلان نيته الترشح للانتخابات المقررة عام 2024.
موسكو - سبوتنيك. وأصر ترامب في حديثه إلى حشد صغير بالاجتماع السنوي للحزب الجمهوري بمدينة سالم في ولاية نيوهامبشير، على أنه "متحمس للفوز"
.
وقال ترامب، إن الرئيس الحالي "وضع بلادنا على طريق التدمير، وعلينا إنهاء حكم العصابات للحفاظ على كرامة ومقدرات الأمريكيين".
وحذر الرئيس السابق من "تغيير مسار الانتخابات المقبلة على غرار ما حدث في 2020"، في إشارة إلى ادعاءاته المستمرة بحدوث تزوير في الانتخابات التي فاز بها بايدن.