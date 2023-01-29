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https://sputnikarabic.ae/20230129/تفجير-دراجة-فخخها-إرهابيون-وسط-مدينة-درعا-السورية-1072835942.html
تفجير دراجة فخخها إرهابيون وسط مدينة درعا السورية
تفجير دراجة فخخها إرهابيون وسط مدينة درعا السورية
فجرت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري عبوة ناسفة زرعها إرهابيون ضمن دراجة نارية وسط مدينة درعا، جنوبي سوريا. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T10:56+0000
2023-01-29T10:56+0000
العالم العربي
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وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا إن "عناصر الهندسة في الجيش تعاملوا مع عبوة ناسفة صغيرة زرعها مجهولون بإحدى الدراجات النارية العائدة لأحد المواطنين قرب (دوار البريد) وسط المدينة".وأضاف: تم التعامل مع العبوة من خلال إتلافها عبر التفجير عن بعد، وتم إخماد الحريق الناجم عن التفجير من قبل عناصر فوج الإطفاء.ولم تسفر عملية تفجير العبوة عن أي إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الماديات في واجهات المحال التجارية المنتشرة في المنطقة.وعملت القوى الأمنية والشرطية على قطع الطرق في محيط الموقع حفاظاً على سلامة الأهالي لحين تم الانتهاء من التعامل مع العبوة.
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العالم العربي
العالم العربي

تفجير دراجة فخخها إرهابيون وسط مدينة درعا السورية

10:56 GMT 29.01.2023
© Sputnik . Firas Al Ahmadتفجير دراجة فخّخها إرهابيون وسط مديننة درعا
تفجير دراجة فخّخها إرهابيون وسط مديننة درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© Sputnik . Firas Al Ahmad
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فجرت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري عبوة ناسفة زرعها إرهابيون ضمن دراجة نارية وسط مدينة درعا، جنوبي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا إن "عناصر الهندسة في الجيش تعاملوا مع عبوة ناسفة صغيرة زرعها مجهولون بإحدى الدراجات النارية العائدة لأحد المواطنين قرب (دوار البريد) وسط المدينة".
© Sputnik . Firas Al Ahmadتفجير دراجة فخّخها إرهابيون وسط مديننة درعا
تفجير دراجة فخّخها إرهابيون وسط مديننة درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
تفجير دراجة فخّخها إرهابيون وسط مديننة درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmad
وأضاف: تم التعامل مع العبوة من خلال إتلافها عبر التفجير عن بعد، وتم إخماد الحريق الناجم عن التفجير من قبل عناصر فوج الإطفاء.
ولم تسفر عملية تفجير العبوة عن أي إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الماديات في واجهات المحال التجارية المنتشرة في المنطقة.
© Sputnik . Firas Al Ahmadتفجير دراجة فخّخها إرهابيون وسط مديننة درعا
تفجير دراجة فخّخها إرهابيون وسط مديننة درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
تفجير دراجة فخّخها إرهابيون وسط مديننة درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmad
وعملت القوى الأمنية والشرطية على قطع الطرق في محيط الموقع حفاظاً على سلامة الأهالي لحين تم الانتهاء من التعامل مع العبوة.
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