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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230129/خبير-عسكري-الولايات-المتحدة-تقاتل-ضد-موسكو-في-أوكرانيا-وهي-حرب-بالوكالة-1072837924.html
خبير عسكري: الولايات المتحدة تقاتل ضد موسكو في أوكرانيا وهي حرب بالوكالة
خبير عسكري: الولايات المتحدة تقاتل ضد موسكو في أوكرانيا وهي حرب بالوكالة
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": "فاغنر" تتقدم في باخموت وواشنطن تصفها بـ"منظمة إجرامية"، إسرائيل تحض الناتو على مواجهة التهديد الإيراني، غارات إسرائيلية في فلسطين... 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T12:01+0000
2023-01-29T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: الولايات المتحدة تقاتل ضد موسكو في أوكرانيا وهي حرب بالوكالة
خبير عسكري: الولايات المتحدة تقاتل ضد موسكو في أوكرانيا وهي حرب بالوكالة
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة "فاغنر شبه العسكرية الروسية منظمة إجرامية عابرة للدول" وفرضت عليها عقوبات، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية " الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير عسكري: الولايات المتحدة تقاتل ضد موسكو في أوكرانيا وهي حرب بالوكالة

12:01 GMT 29.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري: الولايات المتحدة تقاتل ضد موسكو في أوكرانيا وهي حرب بالوكالة
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- سبوتنيك عربي
شيماء ثامر
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
كل المواضيع
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": "فاغنر" تتقدم في باخموت وواشنطن تصفها بـ"منظمة إجرامية"، إسرائيل تحض الناتو على مواجهة التهديد الإيراني، غارات إسرائيلية في فلسطين ومصر تجري اتصالات مع إسرائيل للتهدئة، 13 ألف دبابة روسية "تزلزل الكرة الأرضية".
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة "فاغنر شبه العسكرية الروسية منظمة إجرامية عابرة للدول" وفرضت عليها عقوبات، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية " الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج قائلا:

"الولايات المتحدة اليوم أفلست من كل شيء، لذلك تلجأ إلى فرض عقوبات على الشركة الروسية العسكرية "فاغنر" وتلك العقوبات تتزامن مع تقدم هذه القوات في الميدان وقد بات واضحا وصريحا أن واشنطن تقاتل ضد روسيا بحرب بالوكالة في دولة أخرى وهي أوكرانيا".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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