https://sputnikarabic.ae/20230129/خبير-عسكري-الولايات-المتحدة-تقاتل-ضد-موسكو-في-أوكرانيا-وهي-حرب-بالوكالة-1072837924.html
خبير عسكري: الولايات المتحدة تقاتل ضد موسكو في أوكرانيا وهي حرب بالوكالة
خبير عسكري: الولايات المتحدة تقاتل ضد موسكو في أوكرانيا وهي حرب بالوكالة
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": "فاغنر" تتقدم في باخموت وواشنطن تصفها بـ"منظمة إجرامية"، إسرائيل تحض الناتو على مواجهة التهديد الإيراني، غارات إسرائيلية في فلسطين... 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T12:01+0000
2023-01-29T12:01+0000
2023-01-29T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: الولايات المتحدة تقاتل ضد موسكو في أوكرانيا وهي حرب بالوكالة
خبير عسكري: الولايات المتحدة تقاتل ضد موسكو في أوكرانيا وهي حرب بالوكالة
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة "فاغنر شبه العسكرية الروسية منظمة إجرامية عابرة للدول" وفرضت عليها عقوبات، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية " الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2023
شيماء ثامر
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: الولايات المتحدة تقاتل ضد موسكو في أوكرانيا وهي حرب بالوكالة
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": "فاغنر" تتقدم في باخموت وواشنطن تصفها بـ"منظمة إجرامية"، إسرائيل تحض الناتو على مواجهة التهديد الإيراني، غارات إسرائيلية في فلسطين ومصر تجري اتصالات مع إسرائيل للتهدئة، 13 ألف دبابة روسية "تزلزل الكرة الأرضية".
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة "فاغنر شبه العسكرية الروسية منظمة إجرامية عابرة للدول" وفرضت عليها عقوبات، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية " الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج قائلا:
"الولايات المتحدة اليوم أفلست من كل شيء، لذلك تلجأ إلى فرض عقوبات على الشركة الروسية العسكرية "فاغنر" وتلك العقوبات تتزامن مع تقدم هذه القوات في الميدان وقد بات واضحا وصريحا أن واشنطن تقاتل ضد روسيا بحرب بالوكالة في دولة أخرى وهي أوكرانيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...