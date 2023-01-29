https://sputnikarabic.ae/20230129/داعيا-إلى-اجتماع-رباعي-بين-أنقرة-وموسكو-ودمشق-وطهران-أردوغان-علاقتي-مع-بوتين-مبنية-على-الصدق-1072851857.html

داعيا إلى اجتماع رباعي بين أنقرة وموسكو ودمشق وطهران.. أردوغان: علاقتي مع بوتين مبنية على الصدق

داعيا إلى اجتماع رباعي بين أنقرة وموسكو ودمشق وطهران.. أردوغان: علاقتي مع بوتين مبنية على الصدق

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اجتماع بين بلاده وموسكو ودمشق يمكن أن تنضم إليه طهران بهدف الوصول إلى الاستقرار شمالي سوريا، مشددا على أن علاقته بالرئيس... 29.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-29T19:57+0000

2023-01-29T19:57+0000

2023-01-29T19:57+0000

العالم العربي

رجب طيب أردوغان

أخبار تركيا اليوم

روسيا

فلاديمير بوتين

أخبار سوريا اليوم

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104399/15/1043991552_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_f00a663a1cf083716abc55d48ea5ee00.jpg

وكان أردوغان يتحدث مساء اليوم الأحد، خلال لقاء مع الشباب في ولاية بيليجيك وسط تركيا، بحسب وكالة الأناضول.وقال الرئيس التركي إن طلبات بلاده "سواء فيما يخص تتارستان أو داغستان وغيرها من المناطق لاقت استجابة من الجانب الروسي".ومضى مستدركا: "رغم أننا لم نتمكن من الحصول في الوقت الراهن على النتيجة التي نرغب بها فيما يخص التطورات شمالي سوريا إلا أننا ندعو لعقد اجتماعات ثلاثية (تركيا وروسيا وسوريا)".ومضى أردوغان: "لتجتمع تركيا وروسيا وسوريا، ويمكن أن تنضم إيران أيضا، ولنعقد لقاءاتنا على هذا المنوال، لكي يعم الاستقرار في المنطقة، وتتخلص المنطقة من المشكلات التي تعيشها، وقد حصلنا وما زلنا نحصل وسنحصل على نتائج في هذا الصدد".وشدد أردوغان على أن علاقة تركيا مع روسيا "قائمة على الاحترام المتبادل"، مؤكدا أن علاقته مع الرئيس بوتين "مبنية على الصدق".وكانت تقارير إعلامية قد أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري أن الرئيس التركي قد يجتمع مع نظيره السوري بشار الأسد قبل الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في مايو/آيار 2023.وقالت صحيفة "أيدينليك" التركية إن لقاء الزعيمين من المتوقع أن يأتي في إطار المرحلة الثالثة لتطبيع العلاقات التركية - السورية.وكان أردوغان قد أكد في الـ 5 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه عرض على الرئيس بوتين عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات والدفاع والخارجية.وبعد ذلك، أجرى وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا محادثات ثلاثية في موسكو يوم 28 ديسمبر لبحث سبل حل الأزمة السورية، بحسب وزارة الدفاع الروسية، حيث تعد تلك المحادثات أول اجتماع رسمي بين أنقرة ودمشق منذ 11 عامًا.وعقب المحادثات، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة اقترحت عقد اجتماع لوزراء خارجية تركيا وسوريا في النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، ربما يكون في دولة ثالثة.

https://sputnikarabic.ae/20230110/إعلام-أردوغان-قد-يجتمع-مع-الأسد-قبل-الانتخابات-الرئاسية-التركية-1072107995.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار سوريا اليوم, إيران