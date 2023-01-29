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https://sputnikarabic.ae/20230129/رئيس-إيروفلوت-الطائرات-الروسية-ستشكل-70-من-أسطولنا-بحلول-2030-1072853459.html
رئيس "إيروفلوت": الطائرات الروسية ستشكل 70% من أسطولنا بحلول 2030
رئيس "إيروفلوت": الطائرات الروسية ستشكل 70% من أسطولنا بحلول 2030
قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، سيرغي ألكساندروفسكي، إن الطائرات الروسية ستشكل 70% من أسطول الشركة بحلول عام 2030. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T21:45+0000
2023-01-29T21:45+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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سبوتنيك. وأوضح ألكساندروفسكي أنه "بحلول عام 2030 نعتزم تشغيل 339 طائرة محلية الصنع وتطوير الكفاءات للحفاظ على صلاحيتها للطيران، وستكون نسبة الطائرات الأجنبية والمحلية في الأسطول 30 إلى 70% على التوالي".وأضاف ألكساندروفسكي أن شركة "إيروفلوت" تخطط لنقل ما يصل إلى 43.5 مليون شخص في عام 2023 بعدما نقلت 40.7 مليون في العام الماضي.وكشف رئيس شركة الطيران الأكبر في روسيا عن أن شركته تخطط للوصول إلى 65 مليون مسافر بحلول عام 2030، وهو ما سيتزامن مع زيادة حصة مجموعة "إيروفلوت" في السوق الروسية إلى 50%".يذكر أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أعلنت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن روسيا لا تزال عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وتواصل العمل كجزء من المنظمة.وقالت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا في بيان صدر عنها: "روسيا باقية كعضو في منظمة الطيران المدني الدولي وتواصل العمل كجزء من المنظمة"، وتابعت الوكالة موضحة: "في انتخابات مجلس المنظمة، حصلت روسيا دعم 80 دولة عضو في المنظمة".ويجب الحصول على أكثر من 86 صوت للبقاء كأحد أعضاء مجلس المنظمة عن المجموعة الأولى، وهو موضوع مختلف عن العضوية.
https://sputnikarabic.ae/20221028/إيروفلوت-تستأنف-رحلاتها-الجوية-إلى-القاهرة--1069565854.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

رئيس "إيروفلوت": الطائرات الروسية ستشكل 70% من أسطولنا بحلول 2030

21:45 GMT 29.01.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورإيروفلوت تستلم أول طراز من طائرة "A350-900 "
إيروفلوت تستلم أول طراز من طائرة A350-900 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، سيرغي ألكساندروفسكي، إن الطائرات الروسية ستشكل 70% من أسطول الشركة بحلول عام 2030.
سبوتنيك. وأوضح ألكساندروفسكي أنه "بحلول عام 2030 نعتزم تشغيل 339 طائرة محلية الصنع وتطوير الكفاءات للحفاظ على صلاحيتها للطيران، وستكون نسبة الطائرات الأجنبية والمحلية في الأسطول 30 إلى 70% على التوالي".
وأضاف ألكساندروفسكي أن شركة "إيروفلوت" تخطط لنقل ما يصل إلى 43.5 مليون شخص في عام 2023 بعدما نقلت 40.7 مليون في العام الماضي.
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28 أكتوبر 2022, 09:36 GMT
وكشف رئيس شركة الطيران الأكبر في روسيا عن أن شركته تخطط للوصول إلى 65 مليون مسافر بحلول عام 2030، وهو ما سيتزامن مع زيادة حصة مجموعة "إيروفلوت" في السوق الروسية إلى 50%".
يذكر أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أعلنت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن روسيا لا تزال عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وتواصل العمل كجزء من المنظمة.
وقالت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا في بيان صدر عنها: "روسيا باقية كعضو في منظمة الطيران المدني الدولي وتواصل العمل كجزء من المنظمة"، وتابعت الوكالة موضحة: "في انتخابات مجلس المنظمة، حصلت روسيا دعم 80 دولة عضو في المنظمة".
ويجب الحصول على أكثر من 86 صوت للبقاء كأحد أعضاء مجلس المنظمة عن المجموعة الأولى، وهو موضوع مختلف عن العضوية.
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