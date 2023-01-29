https://sputnikarabic.ae/20230129/رئيس-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-يقرر-إنشاء-وحدات-عسكرية-تحت-اسم-قوات-درع-الوطن-1072852079.html
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقرر إنشاء وحدات عسكرية تحت اسم "قوات درع الوطن"
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقرر إنشاء وحدات عسكرية تحت اسم "قوات درع الوطن"
قرر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، مساء اليوم الأحد، إنشاء وحدات عسكرية تحت اسم "قوات درع الوطن". 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T20:42+0000
2023-01-29T20:42+0000
2023-01-29T20:47+0000
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وأفادت وكالة الأنباء اليمنية- سبأ، بأن "القرار تضمن أن يحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه"، مشيرة إلى أنها ستلتزم بقانون الخدمة في القوات المسلحة والقوانيين ذات الصلة وتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.وأضافت الوكالة الرسمية أن "المادة الرابعة والأخيرة من القرار نصت على العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية".ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب كافة الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230126/عضو-في-شورى-صنعاء-لـسبوتنيك-قريبا-الإعلان-عن-هدنة-جديدة-في-اليمن-1072758074.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقرر إنشاء وحدات عسكرية تحت اسم "قوات درع الوطن"
20:42 GMT 29.01.2023 (تم التحديث: 20:47 GMT 29.01.2023) تابعنا عبر
قرر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، مساء اليوم الأحد، إنشاء وحدات عسكرية تحت اسم "قوات درع الوطن".
وأفادت وكالة
الأنباء اليمنية- سبأ، بأن "القرار تضمن أن يحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه"، مشيرة إلى أنها ستلتزم بقانون الخدمة في القوات المسلحة والقوانيين ذات الصلة وتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.
وأضافت الوكالة الرسمية أن "المادة الرابعة والأخيرة من القرار نصت على العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية".
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب كافة الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر "أنصار الله
" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.