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https://sputnikarabic.ae/20230129/ستوكهولم-تعتزم-التواصل-مجددا-مع-أنقرة-حول-عضوية-الناتو-1072852971.html
ستوكهولم تعتزم التواصل مجددا مع أنقرة حول عضوية الناتو
ستوكهولم تعتزم التواصل مجددا مع أنقرة حول عضوية الناتو
قال كبير مفاوضي السويد بشأن عضوية الناتو، أوسكار ستينستروم، إن الخارجية السويدية تعتزم استئناف المفاوضات مع الجانب التركي الأسبوع المقبل بشأن عضوية ستوكهولم في... 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T21:13+0000
2023-01-29T21:13+0000
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أنقرة- سبوتنيك. وأضاف ستينستروم، في تصريح للإذاعة الحكومية السويدية "إس. آر"، اليوم الأحد، " بما أنه لن يكون هناك اجتماع مفيد في الوقت الحالي، سيكون غير مجديا الالتقاء والتفاوض، وربما يؤدي ذلك إلى زيادة تعقيد العملية، وأعتقد أنني سأتصل بالجانب التركي في أوائل الأسبوع المقبل لمواصلة الاجتماعات وجها لوجه".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم الخميس الماضي، إن عقد اجتماع ثلاثي مع السويد وفنلندا لمناقشة عملية انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي بعد الاحتجاجات الأخيرة في ستوكهولم "لا معنى له".وأوضح أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش، أنه "في هذه البيئة، لا معنى لعقد اجتماع ثلاثي. لقد تم تأجيله لأن البيئة الحالية ستطغى على ذلك".وقال الوزير التركي: "على السويد أن تقرر. هل تريد الانضمام إلى الناتو أم لا؟ أحد أهداف هذه الحوادث هو منع السويد من الانضمام إلى الناتو"، في إشارة إلى الاحتجاجات الأخيرة في الدولة الاسكندنافية، التي تضمنت حرق المصحف ومظاهرات أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور من قبل تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230129/مسؤول-عسكري-الناتو-مستعد-لمواجهة-مباشرة-مع-روسيا-1072827647.html
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أخبار العالم الآن, الناتو, السويد, أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن, الناتو, السويد, أخبار تركيا اليوم

ستوكهولم تعتزم التواصل مجددا مع أنقرة حول عضوية الناتو

21:13 GMT 29.01.2023
© Photo / Peter Collinsستوكهولم
ستوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© Photo / Peter Collins
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قال كبير مفاوضي السويد بشأن عضوية الناتو، أوسكار ستينستروم، إن الخارجية السويدية تعتزم استئناف المفاوضات مع الجانب التركي الأسبوع المقبل بشأن عضوية ستوكهولم في الناتو.
أنقرة- سبوتنيك. وأضاف ستينستروم، في تصريح للإذاعة الحكومية السويدية "إس. آر"، اليوم الأحد، " بما أنه لن يكون هناك اجتماع مفيد في الوقت الحالي، سيكون غير مجديا الالتقاء والتفاوض، وربما يؤدي ذلك إلى زيادة تعقيد العملية، وأعتقد أنني سأتصل بالجانب التركي في أوائل الأسبوع المقبل لمواصلة الاجتماعات وجها لوجه".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم الخميس الماضي، إن عقد اجتماع ثلاثي مع السويد وفنلندا لمناقشة عملية انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي بعد الاحتجاجات الأخيرة في ستوكهولم "لا معنى له".
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
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05:17 GMT
وأوضح أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش، أنه "في هذه البيئة، لا معنى لعقد اجتماع ثلاثي. لقد تم تأجيله لأن البيئة الحالية ستطغى على ذلك".
وقال الوزير التركي: "على السويد أن تقرر. هل تريد الانضمام إلى الناتو أم لا؟ أحد أهداف هذه الحوادث هو منع السويد من الانضمام إلى الناتو"، في إشارة إلى الاحتجاجات الأخيرة في الدولة الاسكندنافية، التي تضمنت حرق المصحف ومظاهرات أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور من قبل تركيا.
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