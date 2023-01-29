https://sputnikarabic.ae/20230129/سفير-إسرائيلي-نساعد-أوكرانيا-بالكثير-سرا-وهناك-جالية-يهودية-كبيرة-في-روسيا-1072845664.html
سفير إسرائيلي: نساعد أوكرانيا بالكثير سرا... وهناك جالية يهودية كبيرة في روسيا
سفير إسرائيلي: نساعد أوكرانيا بالكثير سرا... وهناك جالية يهودية كبيرة في روسيا
قال السفير الإسرائيلي في ألمانيا رون بروسور، اليوم الأحد، إن تل أبيب تساعد أوكرانيا "خلف الكواليس" وإلى حد "أكبر بكثير" مما يُعرف، من بين أمور أخرى، بوقف... 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T16:20+0000
2023-01-29T16:20+0000
2023-01-29T16:20+0000
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موسكو- سبوتنيك. وأضاف في مقابلة مع صحيفة "برلينر مورجنبوست": "كما تعلم، كان الجيش الإسرائيلي يوقف بانتظام توريد الأسلحة من إيران إلى سوريا ولبنان".وتابع: "هذا يشمل الطائرات دون طيار والصواريخ الإيرانية التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا. نحن نساعد، ولكن وراء الكواليس وإلى حد أكبر بكثير مما أصبح معروفا".وأضاف السفير أن أحد الأسباب التي جعلت إسرائيل "تنأى بنفسها عن الأنظار" هو وجود جالية يهودية كبيرة في روسيا، بحسب الصحيفة.اتهمت دول غربية إيران مرارا وتكرارا بتزويد روسيا بطائرات دون طيار مقاتلة يُزعم أنها تستخدم في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو وطهران.قال مسؤولون أمريكيون أيضا إن إيران تدرس بيع "مئات الصواريخ الباليستية" لروسيا، لكن لم يقدم الغرب أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.
https://sputnikarabic.ae/20230128/زيلينسكي-نشارك-إسرائيل-ألمها-1072815389.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار ألمانيا, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار ألمانيا, روسيا
سفير إسرائيلي: نساعد أوكرانيا بالكثير سرا... وهناك جالية يهودية كبيرة في روسيا
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قال السفير الإسرائيلي في ألمانيا رون بروسور، اليوم الأحد، إن تل أبيب تساعد أوكرانيا "خلف الكواليس" وإلى حد "أكبر بكثير" مما يُعرف، من بين أمور أخرى، بوقف صادرات الأسلحة من إيران إلى سوريا ولبنان.
موسكو- سبوتنيك
. وأضاف في مقابلة مع صحيفة "برلينر مورجنبوست": "كما تعلم، كان الجيش الإسرائيلي يوقف بانتظام توريد الأسلحة من إيران إلى سوريا ولبنان".
وتابع: "هذا يشمل الطائرات دون طيار والصواريخ الإيرانية التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا
. نحن نساعد، ولكن وراء الكواليس وإلى حد أكبر بكثير مما أصبح معروفا".
وأضاف السفير أن أحد الأسباب التي جعلت إسرائيل "تنأى بنفسها عن الأنظار" هو وجود جالية يهودية كبيرة في روسيا، بحسب الصحيفة.
اتهمت دول غربية إيران مرارا وتكرارا بتزويد روسيا بطائرات دون طيار مقاتلة يُزعم أنها تستخدم في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو وطهران.
قال مسؤولون أمريكيون أيضا إن إيران تدرس بيع "مئات الصواريخ الباليستية" لروسيا، لكن لم يقدم الغرب أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.