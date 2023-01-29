https://sputnikarabic.ae/20230129/سلطات-القرم-تهديد-كييف-بضرب-الجزيرة-مجرد-نباح-1072829383.html
سلطات القرم: تهديد كييف بضرب الجزيرة مجرد "نباح"
سلطات القرم: تهديد كييف بضرب الجزيرة مجرد "نباح"
وصف مستشار رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية لشؤون السياسة الإعلامية، أوليغ كريوتشكوف، تهديد سلطات كييف بشن هجوم صاروخي على شبه الجزيرة بأنه "نباح" من تحت... 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T07:01+0000
2023-01-29T07:01+0000
2023-01-29T07:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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في وقت سابق، قال مستشار مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، إنه بعد الاتفاق مع الغرب على توريد الدبابات، تتفاوض كييف على توريد صواريخ بعيدة المدى وطائرات لشن ضربات في شبه جزيرة القرم.وقال كريوتشكوف "روسيا مهددة بضربات في شبه جزيرة القرم من قبل مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك رجل ليس لديه أي فكرة عن الحرب والاستراتيجية والتكتيكات وخصائص الأسلحة".وتابع بالقول: "هذه قصة أوكرانية نموذجية عن روسيا وفي الليل يفكرون في كيفية بيع الوطن بسعر أعلى".وأضاف بالقول: "أعتقد أن دباباتنا الأولى في كييف سيتم الترحيب بها بالرغيف فقط من قبل بودولياك وأريستوفيتش".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات القرم: تهديد كييف بضرب الجزيرة مجرد "نباح"
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وصف مستشار رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية لشؤون السياسة الإعلامية، أوليغ كريوتشكوف، تهديد سلطات كييف بشن هجوم صاروخي على شبه الجزيرة بأنه "نباح" من تحت الأريكة.
في وقت سابق، قال مستشار مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، إنه بعد الاتفاق مع الغرب على توريد الدبابات، تتفاوض كييف على توريد صواريخ بعيدة المدى وطائرات لشن ضربات في شبه جزيرة القرم.
وقال كريوتشكوف "روسيا مهددة بضربات في شبه جزيرة القرم من قبل مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك رجل ليس لديه أي فكرة عن الحرب والاستراتيجية والتكتيكات وخصائص الأسلحة".
وتابع بالقول: "هذه قصة أوكرانية نموذجية عن روسيا وفي الليل يفكرون في كيفية بيع الوطن بسعر أعلى".
وأضاف بالقول: "أعتقد أن دباباتنا الأولى في كييف سيتم الترحيب بها بالرغيف فقط من قبل بودولياك وأريستوفيتش".