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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230129/سلطات-زابوروجيه-قتلى-وجرحى-جراء-استهداف-القوات-الأوكرانية-جسر-في-مليتوبول-بصواريخ-هيمارس-1072839527.html
سلطات زابوروجيه: قتلى وجرحى جراء استهداف القوات الأوكرانية جسر في مليتوبول بصواريخ "هيمارس"
سلطات زابوروجيه: قتلى وجرحى جراء استهداف القوات الأوكرانية جسر في مليتوبول بصواريخ "هيمارس"
أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية استهدفت جسرا في مدينة مليتوبول بصواريخ "هيمارس" الأمريكية. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T13:19+0000
2023-01-29T13:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف على صفحته الخاصة على "تلغرام": إن القوات الأوكرانية أطلقت صواريخ من طراز "هيمارس" على جسر سيارات عبر نهر مولوشنايا في منطقة ميليتوبول.وفقا له، حدث هذا ذلك عند الساعة 12:30 ظهراً في قرية سفيتلودولينسكوي، مشيراً إلى أن "الضربة حدثت أثناء أعمال الترميم".وفي السياق نفسه، يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت خاضعة لروسيا الاتحادية بعد نتائج الاستفتاء الذي جرى، وأن كييف لا تعترف بنتائجه ولا تزال تقصف أراضي هذه المنطقة.
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سلطات زابوروجيه: قتلى وجرحى جراء استهداف القوات الأوكرانية جسر في مليتوبول بصواريخ "هيمارس"

13:19 GMT 29.01.2023 (تم التحديث: 13:38 GMT 29.01.2023)
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورالحياة في مدينة ميليتوبول تعود إلى طبيعتها بعد انتهاء المهام القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرنيا
الحياة في مدينة ميليتوبول تعود إلى طبيعتها بعد انتهاء المهام القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
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أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية استهدفت جسرا في مدينة مليتوبول بصواريخ "هيمارس" الأمريكية.
وقال روغوف على صفحته الخاصة على "تلغرام": إن القوات الأوكرانية أطلقت صواريخ من طراز "هيمارس" على جسر سيارات عبر نهر مولوشنايا في منطقة ميليتوبول.
وفقا له، حدث هذا ذلك عند الساعة 12:30 ظهراً في قرية سفيتلودولينسكوي، مشيراً إلى أن "الضربة حدثت أثناء أعمال الترميم".

وأكد روغوف على أن "هناك قتلى وجرحى من المدنيين ولا يزال الوضع على خط المواجهة في منطقة زابوروجي ينذر بالخطر، لأن هناك انتظار بهجوم القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي السياق نفسه، يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت خاضعة لروسيا الاتحادية بعد نتائج الاستفتاء الذي جرى، وأن كييف لا تعترف بنتائجه ولا تزال تقصف أراضي هذه المنطقة.
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