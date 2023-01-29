عربي
https://sputnikarabic.ae/20230129/سوناك-يقيل-رئيس-حزب-المحافظين-بسبب-شبهات-فساد-1072834322.html
سوناك يقيل رئيس حزب المحافظين بسبب شبهات فساد
سوناك يقيل رئيس حزب المحافظين بسبب شبهات فساد
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إقالة رئيس حزب المحافظين الحاكم ناظم الزهاوي، بعد أن خلص تحقيق في شؤونه الضريبية لوقوع "خرق خطير" للقواعد الوزارية. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T09:49+0000
2023-01-29T09:49+0000
بريطانيا
قضايا فساد
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069908937_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_43736dad3d978942d2bd49ad57603378.jpg
جاء هذا اليوم الأحد في خطاب معلن موجه من سوناك إلى حليفه الزهاوي المولود في العراق، بحسب "فرانس برس".وكتب سوناك في رسالته: "نتيجة لذلك، أبلغك بقراري بإقالتك من منصبك في حكومة جلالة الملك.. من الواضح أنه كانت هناك سلسلة من الانتهاكات لقواعد العمل الوزاري".يأتي هذا في أعقاب فضيحة لتسوية نزاع ضريبي بقيمة عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية، ألقت بظلال من الشك على حكم رئيس الوزراء نفسه وتعهداته بالنزاهة.وخلال الأيام الأخيرة تعرض الزهاوي، لضغوط سياسية متزايدة لشرح ظروف تسوية ضريبية سدد فيها ملايين الجنيهات، مقابل عدم دفعه لضرائب مستحقة عليه.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن رئيس حزب المحافظين المقال دفع غرامة بسبب ضريبة لم يدفعها عندما كان وزيراً للمالية.وقبل أيام أعلن الزهاوي أنه دفع "غرامة مستحقة" لإدارة صاحب الجلالة للإيرادات والجمارك، لتسوية نزاع بشأن الحصة المملوكة للزهاوي في شركة "يوغوف" لاستطلاعات الرأي التي شارك في تأسيسها، وهو ما وصفه الزهاوي بأنه "خطأ سهو" وليس متعمدًا.وفي أكتوبر/ تشرين الأول، اختير ناظم الزهاوي، الذي شغل لفترة وجيزة منصب وزير الخزانة في حكومة بوريس جونسون قبل تنحيه في وقت سابق من العام الماضي، رئيسا لحزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220801/الزهاوي-يعلن-تأييده-لتولي-تروس-زعامة-حزب-المحافظين-1065824747.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069908937_0:0:2695:2021_1920x0_80_0_0_058a7ebb31e96d09c54002f6eba5d242.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, قضايا فساد, أخبار العالم الآن
بريطانيا, قضايا فساد, أخبار العالم الآن

سوناك يقيل رئيس حزب المحافظين بسبب شبهات فساد

09:49 GMT 29.01.2023
© AFP 2023 / JONATHAN BRADYرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك
رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© AFP 2023 / JONATHAN BRADY
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إقالة رئيس حزب المحافظين الحاكم ناظم الزهاوي، بعد أن خلص تحقيق في شؤونه الضريبية لوقوع "خرق خطير" للقواعد الوزارية.
جاء هذا اليوم الأحد في خطاب معلن موجه من سوناك إلى حليفه الزهاوي المولود في العراق، بحسب "فرانس برس".
وزير المالية البريطاني ناظم الزهاوي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
الزهاوي يعلن تأييده لتولي تروس زعامة حزب المحافظين
1 أغسطس 2022, 03:04 GMT
وكتب سوناك في رسالته: "نتيجة لذلك، أبلغك بقراري بإقالتك من منصبك في حكومة جلالة الملك.. من الواضح أنه كانت هناك سلسلة من الانتهاكات لقواعد العمل الوزاري".
يأتي هذا في أعقاب فضيحة لتسوية نزاع ضريبي بقيمة عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية، ألقت بظلال من الشك على حكم رئيس الوزراء نفسه وتعهداته بالنزاهة.
وخلال الأيام الأخيرة تعرض الزهاوي، لضغوط سياسية متزايدة لشرح ظروف تسوية ضريبية سدد فيها ملايين الجنيهات، مقابل عدم دفعه لضرائب مستحقة عليه.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن رئيس حزب المحافظين المقال دفع غرامة بسبب ضريبة لم يدفعها عندما كان وزيراً للمالية.
وقبل أيام أعلن الزهاوي أنه دفع "غرامة مستحقة" لإدارة صاحب الجلالة للإيرادات والجمارك، لتسوية نزاع بشأن الحصة المملوكة للزهاوي في شركة "يوغوف" لاستطلاعات الرأي التي شارك في تأسيسها، وهو ما وصفه الزهاوي بأنه "خطأ سهو" وليس متعمدًا.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، اختير ناظم الزهاوي، الذي شغل لفترة وجيزة منصب وزير الخزانة في حكومة بوريس جونسون قبل تنحيه في وقت سابق من العام الماضي، رئيسا لحزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:52 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 يناير, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала