https://sputnikarabic.ae/20230129/سوناك-يقيل-رئيس-حزب-المحافظين-بسبب-شبهات-فساد-1072834322.html
سوناك يقيل رئيس حزب المحافظين بسبب شبهات فساد
سوناك يقيل رئيس حزب المحافظين بسبب شبهات فساد
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إقالة رئيس حزب المحافظين الحاكم ناظم الزهاوي، بعد أن خلص تحقيق في شؤونه الضريبية لوقوع "خرق خطير" للقواعد الوزارية. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T09:49+0000
2023-01-29T09:49+0000
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جاء هذا اليوم الأحد في خطاب معلن موجه من سوناك إلى حليفه الزهاوي المولود في العراق، بحسب "فرانس برس".وكتب سوناك في رسالته: "نتيجة لذلك، أبلغك بقراري بإقالتك من منصبك في حكومة جلالة الملك.. من الواضح أنه كانت هناك سلسلة من الانتهاكات لقواعد العمل الوزاري".يأتي هذا في أعقاب فضيحة لتسوية نزاع ضريبي بقيمة عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية، ألقت بظلال من الشك على حكم رئيس الوزراء نفسه وتعهداته بالنزاهة.وخلال الأيام الأخيرة تعرض الزهاوي، لضغوط سياسية متزايدة لشرح ظروف تسوية ضريبية سدد فيها ملايين الجنيهات، مقابل عدم دفعه لضرائب مستحقة عليه.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن رئيس حزب المحافظين المقال دفع غرامة بسبب ضريبة لم يدفعها عندما كان وزيراً للمالية.وقبل أيام أعلن الزهاوي أنه دفع "غرامة مستحقة" لإدارة صاحب الجلالة للإيرادات والجمارك، لتسوية نزاع بشأن الحصة المملوكة للزهاوي في شركة "يوغوف" لاستطلاعات الرأي التي شارك في تأسيسها، وهو ما وصفه الزهاوي بأنه "خطأ سهو" وليس متعمدًا.وفي أكتوبر/ تشرين الأول، اختير ناظم الزهاوي، الذي شغل لفترة وجيزة منصب وزير الخزانة في حكومة بوريس جونسون قبل تنحيه في وقت سابق من العام الماضي، رئيسا لحزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220801/الزهاوي-يعلن-تأييده-لتولي-تروس-زعامة-حزب-المحافظين-1065824747.html
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بريطانيا, قضايا فساد, أخبار العالم الآن
بريطانيا, قضايا فساد, أخبار العالم الآن
سوناك يقيل رئيس حزب المحافظين بسبب شبهات فساد
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إقالة رئيس حزب المحافظين الحاكم ناظم الزهاوي، بعد أن خلص تحقيق في شؤونه الضريبية لوقوع "خرق خطير" للقواعد الوزارية.
جاء هذا اليوم الأحد في خطاب معلن موجه من سوناك إلى حليفه الزهاوي المولود في العراق، بحسب "فرانس برس".
وكتب سوناك في رسالته: "نتيجة لذلك، أبلغك بقراري بإقالتك من منصبك في حكومة جلالة الملك.. من الواضح أنه كانت هناك سلسلة من الانتهاكات لقواعد العمل الوزاري".
يأتي هذا في أعقاب فضيحة لتسوية نزاع ضريبي بقيمة عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية، ألقت بظلال من الشك على حكم رئيس الوزراء نفسه وتعهداته بالنزاهة.
وخلال الأيام الأخيرة تعرض الزهاوي، لضغوط سياسية متزايدة لشرح ظروف تسوية ضريبية سدد فيها ملايين الجنيهات، مقابل عدم دفعه لضرائب مستحقة عليه.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن رئيس حزب المحافظين المقال
دفع غرامة بسبب ضريبة لم يدفعها عندما كان وزيراً للمالية.
وقبل أيام أعلن الزهاوي أنه دفع "غرامة مستحقة" لإدارة صاحب الجلالة للإيرادات والجمارك، لتسوية نزاع بشأن الحصة المملوكة للزهاوي في شركة "يوغوف" لاستطلاعات الرأي التي شارك في تأسيسها، وهو ما وصفه الزهاوي بأنه "خطأ سهو" وليس متعمدًا.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، اختير ناظم الزهاوي، الذي شغل لفترة وجيزة منصب وزير الخزانة في حكومة بوريس جونسون قبل تنحيه في وقت سابق من العام الماضي، رئيسا لحزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة.