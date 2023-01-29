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https://sputnikarabic.ae/20230129/صحيفة-عن-مسؤولين-أمريكيين-الغارة-بالمسيرات-في-أصفهان-بإيران-نفذتها-إسرائيل-1072845328.html
صحيفة عن مسؤولين أمريكيين: الغارة بالمسيرات في أصفهان بإيران نفذتها إسرائيل
صحيفة عن مسؤولين أمريكيين: الغارة بالمسيرات في أصفهان بإيران نفذتها إسرائيل
قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الأحد، إن "الغارة بالمسيرات على مركز صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان، نفذتها إسرائيل". 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T16:03+0000
2023-01-29T16:03+0000
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ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن "ضربة أصفهان هدفها احتواء طموح طهران النووي والعسكري"، مشيرين إلى أن "إسرائيل نفذت ضربة سرية بمسيرة استهدفت مجمعا عسكريا في أصفهان بإيران".وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلت عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات بدون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفة أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".من جهتها، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.وكان انفجار قوي قد وقع صباح اليوم، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلا عن مصادر محلية.ووقع الانفجار في الحي الشمالي بالمدينة بإحدى المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بالبلاد.من جانبه، قال التلفزيون الإيراني: "لا يوجد ضحايا في الانفجار الذي وقع في مركز للذخيرة التابع لوزارة الدفاع في أصفهان وسط البلاد".بدورها، قالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجار المصنع العسكري في أصفهان ناجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.
https://sputnikarabic.ae/20230129/إعلام-الموساد-قد-يقف-وراء-الهجوم-على-مخزن-للمسيرات-بأصفهان-في-إيران-1072843245.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

صحيفة عن مسؤولين أمريكيين: الغارة بالمسيرات في أصفهان بإيران نفذتها إسرائيل

16:03 GMT 29.01.2023
© AFP 2023 / Atta Kenareانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© AFP 2023 / Atta Kenare
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قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الأحد، إن "الغارة بالمسيرات على مركز صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان، نفذتها إسرائيل".
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".
وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن "ضربة أصفهان هدفها احتواء طموح طهران النووي والعسكري"، مشيرين إلى أن "إسرائيل نفذت ضربة سرية بمسيرة استهدفت مجمعا عسكريا في أصفهان بإيران".
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
إعلام: الموساد قد يقف وراء الهجوم على مخزن للمسيرات بأصفهان في إيران
15:10 GMT
وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلت عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات بدون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفة أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".
من جهتها، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.
وكان انفجار قوي قد وقع صباح اليوم، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلا عن مصادر محلية.
ووقع الانفجار في الحي الشمالي بالمدينة بإحدى المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بالبلاد.
من جانبه، قال التلفزيون الإيراني: "لا يوجد ضحايا في الانفجار الذي وقع في مركز للذخيرة التابع لوزارة الدفاع في أصفهان وسط البلاد".
بدورها، قالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجار المصنع العسكري في أصفهان ناجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.
وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.
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