https://sputnikarabic.ae/20230129/صحيفة-عن-مسؤولين-أمريكيين-الغارة-بالمسيرات-في-أصفهان-بإيران-نفذتها-إسرائيل-1072845328.html
صحيفة عن مسؤولين أمريكيين: الغارة بالمسيرات في أصفهان بإيران نفذتها إسرائيل
صحيفة عن مسؤولين أمريكيين: الغارة بالمسيرات في أصفهان بإيران نفذتها إسرائيل
قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الأحد، إن "الغارة بالمسيرات على مركز صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان، نفذتها إسرائيل". 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T16:03+0000
2023-01-29T16:03+0000
2023-01-29T16:03+0000
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ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن "ضربة أصفهان هدفها احتواء طموح طهران النووي والعسكري"، مشيرين إلى أن "إسرائيل نفذت ضربة سرية بمسيرة استهدفت مجمعا عسكريا في أصفهان بإيران".وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلت عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات بدون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفة أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".من جهتها، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.وكان انفجار قوي قد وقع صباح اليوم، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلا عن مصادر محلية.ووقع الانفجار في الحي الشمالي بالمدينة بإحدى المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بالبلاد.من جانبه، قال التلفزيون الإيراني: "لا يوجد ضحايا في الانفجار الذي وقع في مركز للذخيرة التابع لوزارة الدفاع في أصفهان وسط البلاد".بدورها، قالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجار المصنع العسكري في أصفهان ناجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.
https://sputnikarabic.ae/20230129/إعلام-الموساد-قد-يقف-وراء-الهجوم-على-مخزن-للمسيرات-بأصفهان-في-إيران-1072843245.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
صحيفة عن مسؤولين أمريكيين: الغارة بالمسيرات في أصفهان بإيران نفذتها إسرائيل
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قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الأحد، إن "الغارة بالمسيرات على مركز صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان، نفذتها إسرائيل".
ونقلت صحيفة
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".
وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن "ضربة أصفهان هدفها احتواء طموح طهران النووي والعسكري"، مشيرين إلى أن "إسرائيل نفذت ضربة سرية بمسيرة استهدفت مجمعا عسكريا في أصفهان بإيران".
وكانت صحيفة
"جيروزاليم بوست" العبرية نقلت عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات بدون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفة أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".
من جهتها، قالت صحيفة
نيويورك تايمز الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.
وكان انفجار قوي
قد وقع صباح اليوم، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلا عن مصادر محلية.
ووقع الانفجار في الحي الشمالي بالمدينة بإحدى المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بالبلاد.
من جانبه، قال التلفزيون الإيراني: "لا يوجد ضحايا في الانفجار الذي وقع في مركز للذخيرة التابع لوزارة الدفاع في أصفهان
وسط البلاد".
بدورها، قالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجار المصنع العسكري في أصفهان ناجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات
.
وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي
بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.