https://sputnikarabic.ae/20230129/صفارات-الإنذار-تدوي-في-أغلب-مناطق-أوكرانيا-1072853730.html
صفارات الإنذار تدوي في أغلب مناطق أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في أغلب مناطق أوكرانيا
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل اليوم الأحد، في أغلب مناطق أوكرانيا. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T22:07+0000
2023-01-29T22:07+0000
2023-01-29T22:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مناطق سومي، بولتافا، خاركوف، ميكولايف، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد.ونفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230127/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
صفارات الإنذار تدوي في أغلب مناطق أوكرانيا
22:07 GMT 29.01.2023 (تم التحديث: 22:09 GMT 29.01.2023) تابعنا عبر
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل اليوم الأحد، في أغلب مناطق أوكرانيا.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مناطق سومي
، بولتافا، خاركوف، ميكولايف، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد.
كما شهدت الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية انطلاق صفارات الإنذار أيضا.
ونفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.