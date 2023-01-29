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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230129/صفارات-الإنذار-تدوي-في-أغلب-مناطق-أوكرانيا-1072853730.html
صفارات الإنذار تدوي في أغلب مناطق أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في أغلب مناطق أوكرانيا
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل اليوم الأحد، في أغلب مناطق أوكرانيا. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T22:07+0000
2023-01-29T22:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مناطق سومي، بولتافا، خاركوف، ميكولايف، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد.ونفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230127/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

صفارات الإنذار تدوي في أغلب مناطق أوكرانيا

22:07 GMT 29.01.2023 (تم التحديث: 22:09 GMT 29.01.2023)
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل اليوم الأحد، في أغلب مناطق أوكرانيا.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مناطق سومي، بولتافا، خاركوف، ميكولايف، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد.

كما شهدت الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية انطلاق صفارات الإنذار أيضا.

ونفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
27 يناير, 15:12 GMT
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
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