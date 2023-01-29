https://sputnikarabic.ae/20230129/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1072827196.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، في عدة مناطق بأوكرانيا. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T02:50+0000
2023-01-29T02:50+0000
2023-01-29T02:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072425485_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_4b632310eb36a519226aa8dd7fdc6c11.jpg
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مناطق كيروفوغراد ودنيبروبتروفسك، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة خيرسون.ونفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230117/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-شرق-أوكرانيا-1072367406.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072425485_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_055ca73ee42bbfb7545247b77a7939e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
تابعنا عبر
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، في عدة مناطق بأوكرانيا.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مناطق كيروفوغراد
ودنيبروبتروفسك، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة خيرسون.
ونفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.
كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.