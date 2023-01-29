عربي
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230129/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1072827196.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، في عدة مناطق بأوكرانيا. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T02:50+0000
2023-01-29T02:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072425485_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_4b632310eb36a519226aa8dd7fdc6c11.jpg
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مناطق كيروفوغراد ودنيبروبتروفسك، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة خيرسون.ونفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230117/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-شرق-أوكرانيا-1072367406.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072425485_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_055ca73ee42bbfb7545247b77a7939e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا

02:50 GMT 29.01.2023
© AP Photo / Daniel Coleتحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Daniel Cole
تابعنا عبرTelegram
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، في عدة مناطق بأوكرانيا.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مناطق كيروفوغراد ودنيبروبتروفسك، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة خيرسون.
ونفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق شرقي أوكرانيا
17 يناير, 00:05 GMT
كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:55 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 يناير, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала