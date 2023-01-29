https://sputnikarabic.ae/20230129/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1072827196.html

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، في عدة مناطق بأوكرانيا. 29.01.2023, سبوتنيك عربي

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2023-01-29T02:50+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مناطق كيروفوغراد ودنيبروبتروفسك، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة خيرسون.ونفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230117/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-شرق-أوكرانيا-1072367406.html

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