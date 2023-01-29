https://sputnikarabic.ae/20230129/طائرات-مجهولة-تستهدف-مجموعة-شاحنات-في-منطقة-البوكمال-شمالي-سوريا-بعد-عبورها-من-العراق-1072852800.html

طائرات مجهولة تستهدف مجموعة شاحنات في منطقة البوكمال شمالي سوريا بعد عبورها من العراق

طائرات مجهولة تستهدف مجموعة شاحنات في منطقة البوكمال شمالي سوريا بعد عبورها من العراق

استهدفت طائرات مجهولة، مساء اليوم الأحد، مجموعة شاحنات في منطقة البوكمال شمالي سوريا بعد عبورها من العراق. 29.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-29T21:01+0000

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بغداد– سبوتنيك. وقال مصدر أمني لسبوتنيك، إن "طائرات لا يعرف مصدرها، استهدفت شاحنات في منطقة البوكمال شرقي سوريا، بعد عبورها من العراق".يأتي ذلك بعد يوم من وقوع انفجار قوي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران. وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجار المصنع العسكري في أصفهان ناجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا عن مصدر مطلع، قوله إن "3 مسيرات من طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة نفذت هجوم أصفهان"، مشيرا إلى أن "نوع المسيرة المستخدمة في الهجوم يؤكد أنه تم تنفيذه من داخل البلاد".واوضح المصدر، أن أحد" المروحيات الرباعية (الصغيرة) تعرض إلى عطل في جهازه الملاحي (GPS)، مما تسبب في ارتطامه بسقيفة أحد المصانع"، لافتا إلى أن مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول الهجوم، يظهر لحظة الاصطدام بالذات.من جهتها، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران".وقال مسؤولون أمريكيون، في وقت سابق، إن "الغارة بالمسيرات على مركز صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان، نفذتها إسرائيل".كما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات بدون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفة أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".

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