https://sputnikarabic.ae/20230129/غنية-بالدهون-غير-المشبعة-5-أطعمة-مضادة-للالتهاب-تعزز-الصحة-وتكافح-الأمراض-1072843605.html

غنية بالدهون غير المشبعة.. 5 أطعمة مضادة للالتهاب تعزز الصحة وتكافح الأمراض

غنية بالدهون غير المشبعة.. 5 أطعمة مضادة للالتهاب تعزز الصحة وتكافح الأمراض

تشكل الدهون على نطاق واسع خطرا كبيرا على الصحة، لاسيما إن كان الحديث يدور عن الدهون المتحولة والمشبعة، التي تتسبب في قائمة طويلة من المشكلات التي قد تكون قاتلة... 29.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-29T15:13+0000

2023-01-29T15:13+0000

2023-01-29T15:46+0000

مجتمع

الصحة

أمراض القلب والسكري والضغط

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تحتوي المنتجات الطبيعية مثل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان على الدهون المشبعة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الأطعمة المقلية والمخبوزة أيضا على دهون مشبعة.لكن فكرة تجنب الدهون تماما ليست فكرة جيدة أيضا. في حين أن الدهون المتحولة (موجودة بما في ذلك في المنتجات المخبوزة والمقلية والأطعمة السريعة) والمشبعة تعزز الالتهاب في الجسم، فإن الدهون الأحادية غير المشبعة لها فوائد عديدة.موقع only my health المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية أحصي 5 أنواع من الأطعمة الطبيعية تحتوي على دهون أحادية غير مشبعة تعالج الالتهاب في الجسم:1. الأفوكادوالأفوكادو من الأطعمة الخارقة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تساعد في الحفاظ على صحة قلبك.مقارنة بالدهون المشبعة الضارة بالجسم وتزيد من الالتهاب، فإن الدهون الأحادية غير المشبعة لها تأثير متباين تماما على الجسم.الأفوكادو غني أيضا بحمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين هـ (E) المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهاب.2. عين الجمل (الجوز)من الأطعمة الجيدة الأخرى المضادة للالتهابات التي يمكن للمرء أن يضيفها إلى نظامه الغذائي هو الجوز. إنه زيتي الملمس ويحتوي على مستوى جيد من الدهون الصحية، مثل أوميغا 3.بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجوز أيضا على أحماض ألفا لينولينيك ولينوليك. هذه الأحماض لها تأثير مضاد للالتهابات على الجسم وتساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية، كما أن لها تأثيرا جيدا على مستويات الدهون في الدم.3. زيت الزيتون البكر الممتازيستخدم الناس على نطاق واسع زيت الزيتون البكر في وصفات مختلفة، فهو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، مما يساعد في تقليل مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول السيئ وزيادة البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) أو الكوليسترول الجيد.بالإضافة إلى ذلك، يحتوي زيت الزيتون على مركب الفينول الذي يستهدف الالتهابات مع الأمراض الأخرى.بالنظر إلى فوائد زيت الزيتون البكر على زيت الزيتون العادي، يمكن للمرء التفكير في استخدامه بشكل منتظم.4. بذور الكتانبذور الكتان مليئة بالعناصر الغذائية الصحية. غنية بالبروتينات والألياف والدهون والفوسفور وفيتامين ب 6 والحديد وحمض الفوليك.زيت بذور الكتان له تأثير مضاد للالتهابات على الأشخاص الذين يعانون من الألم. وجود أحماض أوميغا 3 الدهنية يجعله أكثر فاعلية، خاصة لمن يعانون من السمنة المفرطة.5. الشوكولاتة الداكنةالشوكولاتة الداكنة ليست فقط لذيذة ولكنها مليئة بالعديد من مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهاب. تعود الخصائص المضادة للالتهابات للشوكولاتة إلى مركبات الفلافانول، والتي تدعم أيضا صحة الخلايا البطانية التي تبطن الشرايين.الخلاصةفي بعض الأحيان، قد يكون الالتهاب أمرا لا مفر منه، ولكن يمكنك تقليل تأثيره من خلال اتخاذ خيارات غذائية صحية، مثل اختيار مصادر الدهون المضادة للالتهابات.من خلال تضمين هذه العناصر في نظامك الغذائي، يمكنك تقليل استهلاكك للأطعمة المسببة للالتهابات مثل الدهون المشبعة والاستعاضة عنها بالأطعمة اللازمة لمحاربة الالتهاب الذي هو في الواقع السبب الأساسي للعديد من الأمراض.هذه الأطعمة الخمسة الغنية بالدهون المضادة للالتهابات توفر دهونا فعالة جيدة يمكن أن تقلل الالتهاب ومضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض، مما يساعدك على البقاء بصحة جيدة.ومع ذلك، من المهم جدا طلب نصيحة الطبيب قبل إجراء أي تغييرات في نظامك الغذائي. يجب أن يتم ذلك للتأكد والقضاء على أي ردود فعل سلبية لهذه الدهون على الجسم.

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https://sputnikarabic.ae/20211031/كيف-تتأكد-من-جودة-زيت-الزيتون-عند-شرائه-وما-هي-الكمية-الموصى-بها-يوميا؟-1050585249.html

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سبوتنيك عربي

الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط