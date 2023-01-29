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https://sputnikarabic.ae/20230129/فولودين-الولايات-المتحدة-تشارك-مباشرة-بالأعمال-القتالية-في-أوكرانيا-من-خلال-توريد-الأسلحة-1072831388.html
فولودين: الولايات المتحدة تشارك مباشرة بالأعمال القتالية في أوكرانيا من خلال توريد الأسلحة
فولودين: الولايات المتحدة تشارك مباشرة بالأعمال القتالية في أوكرانيا من خلال توريد الأسلحة
أعلن رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، أن تزويد كييف بالأسلحة الثقيلة شاهد على المشاركة المباشرة لواشنطن في الأعمال القتالية في أوكرانيا. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T07:55+0000
2023-01-29T07:55+0000
روسيا
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وكتب فولودين على صفحته على منصة "تلغرام": "هناك مدربون ومرتزقة أمريكيون لإنقاذ نظام كييف، حيث بدؤوا بتزويدها بالأسلحة الثقيلة".وأضاف فولودين قائلا: "كل هذا يشير إلى مشاركة مباشرة لواشنطن في الأعمال العدائية والقتالية وهناك خوف من خسارة مستعمرتهم".وأصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعليمات لوزارة الخارجية، تتضمن تخصيص مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بمبلغ يصل إلى 2.5 مليار دولار.وفي مذكرة رسمية أصدرها البيت الأبيض، فوض بايدن وزير الخارجية أنتوني بلينكين، بتوجيه ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من المنتوجات والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع الأمريكية، والتدريب العسكري لمساعدة أوكرانيا.في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام غربية، يوم الأربعاء الماضي، بأن وزارة الدفاع الأمريكية اتفقت مع السلطات الإسرائيلية على نقل 300 ألف قذيفة مدفعية لأوكرانيا.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "البنتاغون" الأمريكي أجرى اتفاقا مع السلطات الإسرائيلية على نقل هذه الكمية من القذائف المدفعية لأوكرانيا من المخزون الأمريكي الموجود في إسرائيل.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن "البنتاغون" يستغل مخزونا ضخما من الذخيرة الأمريكية في إسرائيل لحالات الطوارئ، كما سمح لإسرائيل نفسها باستخدام هذه الذخيرة في حالات الطوارئ التي تواجه تل أبيب، وهو المخزون الأمريكي الذي سيوجه منه جزء لتلبية احتياجات أوكرانيا.
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فولودين: الولايات المتحدة تشارك مباشرة بالأعمال القتالية في أوكرانيا من خلال توريد الأسلحة

07:55 GMT 29.01.2023
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصوررئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين
رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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أعلن رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، أن تزويد كييف بالأسلحة الثقيلة شاهد على المشاركة المباشرة لواشنطن في الأعمال القتالية في أوكرانيا.
وكتب فولودين على صفحته على منصة "تلغرام": "هناك مدربون ومرتزقة أمريكيون لإنقاذ نظام كييف، حيث بدؤوا بتزويدها بالأسلحة الثقيلة".
وأضاف فولودين قائلا: "كل هذا يشير إلى مشاركة مباشرة لواشنطن في الأعمال العدائية والقتالية وهناك خوف من خسارة مستعمرتهم".
وأصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعليمات لوزارة الخارجية، تتضمن تخصيص مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بمبلغ يصل إلى 2.5 مليار دولار.

وفي مذكرة رسمية أصدرها البيت الأبيض، فوض بايدن وزير الخارجية أنتوني بلينكين، بتوجيه ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من المنتوجات والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع الأمريكية، والتدريب العسكري لمساعدة أوكرانيا.
في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام غربية، يوم الأربعاء الماضي، بأن وزارة الدفاع الأمريكية اتفقت مع السلطات الإسرائيلية على نقل 300 ألف قذيفة مدفعية لأوكرانيا.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "البنتاغون" الأمريكي أجرى اتفاقا مع السلطات الإسرائيلية على نقل هذه الكمية من القذائف المدفعية لأوكرانيا من المخزون الأمريكي الموجود في إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن "البنتاغون" يستغل مخزونا ضخما من الذخيرة الأمريكية في إسرائيل لحالات الطوارئ، كما سمح لإسرائيل نفسها باستخدام هذه الذخيرة في حالات الطوارئ التي تواجه تل أبيب، وهو المخزون الأمريكي الذي سيوجه منه جزء لتلبية احتياجات أوكرانيا.
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