https://sputnikarabic.ae/20230129/قرقاش-لا-بديل-عن-الحوار-والحلول-السياسية-لتجنب-التصعيد-في-المنطقة-1072834503.html

قرقاش: لا بديل عن الحوار والحلول السياسية لتجنب التصعيد في المنطقة

قرقاش: لا بديل عن الحوار والحلول السياسية لتجنب التصعيد في المنطقة

قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، اليوم الأحد، إنه لا بديل عن الحوار والحلول السياسية لتجنب التصعيد وتخفيف التوترات في المنطقة. 29.01.2023, سبوتنيك عربي

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وكتب المسؤول الإماراتي عبر "تويتر"، أن "التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة في أكثر من موقع ومنها التفجير الذي استهدف أصفهان، ليس من مصلحة المنطقة ومستقبلها".وأشار إلى أن مشكلات المنطقة "معقدة ومركبة".وتابع "لا بديل عن الحوار والحلول السياسية لتجنب التصعيد والوصول إلى حلول تسهم في تخفيف التوترات وتحفظ استقرار وأمن الإقليم".وكان انفجار قوي قد وقع صباح اليوم الأحد، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلا عن مصادر محلية.ووقع الانفجار في الحي الشمالي بالمدينة بإحدى المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بالبلاد.من جانبه، قال التلفزيون الإيراني: "لا يوجد ضحايا في الانفجار الذي وقع في مركز للذخيرة التابع لوزارة الدفاع في أصفهان وسط البلاد".يأتي ذلك تزامنا مع تصاعد التوترات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بعد مقتل 9 من الفلسطينيين خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الإسرائيلية.وفي المقابل، قُتل 8 إسرائيليين وأصيب عدد آخر، يوم الجمعة، بإطلاق نار قرب كنيس يهودي في حي النبي يعقوب بالقدس الشرقية.وأمس السبت، أصيب إسرائيليان اثنان في ضاحية سلوان في القدس، برصاص فتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما تمكنت الشرطة الإسرائيلية من إلقاء القبض عليه.فيما قررت الرئاسة الفلسطينية إلغاء التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على ما أسماها الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية "المجزرة" في جنين.

https://sputnikarabic.ae/20230118/قرقاش-عن-لقاء-قادة-الخليج-ومصر-والأردن-استمرار-للقاءات-عديدة-مماثلة-للقادة-العرب-1072416519.html

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