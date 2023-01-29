"قطر للطاقة" تستحوذ على 30% من حقوق الاستكشاف في منطقتي بترول بالمياه اللبنانية
© AFP 2023 / JALAA MAREYترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
© AFP 2023 / JALAA MAREY
دخلت قطر رسميا في شراكة مع شركتي "توتال إنيرجيز" الفرنسية، و"إيني" الإيطالية في عملية الاستكشاف والأنشطة البترولية في البلوكين رقم 4 و9 في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة، بنسبة أسهم تبلغ 30% مقابل 70% موزعة مناصفة بين الشركتين الأوروبيتين.
بيروت - سبوتنيك. وجاء دخول قطر في عملية الشراكة، في ضوء انسحاب شركة "نوفاتيك" الروسية التي كانت تملك حصة 20% مقابل 40% لشركة "توتال إنيرجيز"، و40% لشركة "إيني" الإيطالية.
وبررت الشركة الروسية انسحابها بسبب العقوبات الأمريكية التي أعقبت بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي أن بدء عملية الاستكشاف والأنشطة البترولية في المياه اللبنانية، "سوف يكون له الأثر الإيجابي في المديين القصير والمتوسط على إيجاد فرص للشركات اللبنانية المهتمة بقطاع الخدمات في مجال البترول ويوفر فرص عمل للشباب اللبناني وبخاصة للعاملين في المجال التقني".
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي أن بدء عملية الاستكشاف والأنشطة البترولية في المياه اللبنانية، "سوف يكون له الأثر الإيجابي في المديين القصير والمتوسط على إيجاد فرص للشركات اللبنانية المهتمة بقطاع الخدمات في مجال البترول ويوفر فرص عمل للشباب اللبناني وبخاصة للعاملين في المجال التقني".
وقال إنه في حال اكتشاف كميات تجارية، "فإنه سوف يصار إلى تطوير هذا الاكتشاف بالسرعة المطلوبة وإمداد السوق اللبناني وبخاصة معامل الكهرباء بالغاز الطبيعي ما سوف يسهم بنمو الاقتصاد المحلي.
30 أكتوبر 2022, 14:10 GMT
وجاء كلام ميقاتي خلال حفل أقيم اليوم في السراي الحكومي لمناسبة توقيع "الملحقين التعديليين لاتفاقيّتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9، لمناسبة دخول "شركة قطر للطاقة" كشريك مع "شركة توتال إنيرجيز" الفرنسية وشركة "إيني" الإيطالية.
واعتبر أن الاستثمار القطري في قطاع الطاقة يشّكل شراكة استراتيجية بين لبنان وقطر ويفتح الطريق مستقبلا لاستثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص لما فيه مصلحة لبنان وأشقائه العرب.
ومن جهته، أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، إن "قطر للطاقة" ستستحوذ على حصة 30% في الاستكشاف اللبناني والاتفاقية مهمة كونها أتت عقب اتفاق ترسيم الحدود البحرية وهي فرصة لدعم التنمية الاقتصادية في لبنان.
واعتبر أن الاستثمار القطري في قطاع الطاقة يشّكل شراكة استراتيجية بين لبنان وقطر ويفتح الطريق مستقبلا لاستثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص لما فيه مصلحة لبنان وأشقائه العرب.
ومن جهته، أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، إن "قطر للطاقة" ستستحوذ على حصة 30% في الاستكشاف اللبناني والاتفاقية مهمة كونها أتت عقب اتفاق ترسيم الحدود البحرية وهي فرصة لدعم التنمية الاقتصادية في لبنان.