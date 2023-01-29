عربي
https://sputnikarabic.ae/20230129/لافروف-يحث-نظيريه-الفلسطيني-والإسرائيلي-على-منع-أي-أعمال-تزيد-التوتر-1072850428.html
لافروف يحث نظيريه الفلسطيني والإسرائيلي على منع أي أعمال تزيد التوتر
لافروف يحث نظيريه الفلسطيني والإسرائيلي على منع أي أعمال تزيد التوتر
حث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصالين منفصلين بنظيريه الفلسطيني والإسرائيلي، على منع أي أعمال من شأنها تؤدي إلى تدهور الوضع في المنطقة. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T19:00+0000
2023-01-29T19:00+0000
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1f/1067074957_0:104:3094:1844_1920x0_80_0_0_38fdf3c67a81744ed696a910805befa2.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الأحد، إن "لافروف، أجرى يومي 28 و29 كانون الثاني/ يناير، محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وحث نظيريه على تحمل أقصى قدر من المسؤولية، ومنع أي أعمال يمكن أن تؤدي لتدهور الوضع".وشدد لافروف على "ضرورة استئناف جهود الرباعية للوسطاء الدوليين لاستئناف المفاوضات".يذكر أن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أكد في وقت سابق، على أهمية الدور الروسي تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن موسكو لم تقصر تجاه مسؤوليتها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن لمحاولات حلحلة الصراع الفلسطيني.
https://sputnikarabic.ae/20220906/وزير-خارجية-فلسطين-روسيا-لم-تقصر-في-مسؤوليتها-تجاه-قضيتنا-داخل-مجلس-الأمن-1067387854.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1f/1067074957_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_c77243fc91f8dc95432d680a895555df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

لافروف يحث نظيريه الفلسطيني والإسرائيلي على منع أي أعمال تزيد التوتر

19:00 GMT 29.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصالين منفصلين بنظيريه الفلسطيني والإسرائيلي، على منع أي أعمال من شأنها تؤدي إلى تدهور الوضع في المنطقة.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الأحد، إن "لافروف، أجرى يومي 28 و29 كانون الثاني/ يناير، محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وحث نظيريه على تحمل أقصى قدر من المسؤولية، ومنع أي أعمال يمكن أن تؤدي لتدهور الوضع".
وشدد لافروف على "ضرورة استئناف جهود الرباعية للوسطاء الدوليين لاستئناف المفاوضات".
مؤتمر صحفي مشترك - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو، روسيا 5 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
وزير خارجية فلسطين: روسيا لم تقصر في مسؤوليتها تجاه قضيتنا داخل مجلس الأمن
6 سبتمبر 2022, 20:00 GMT
يذكر أن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أكد في وقت سابق، على أهمية الدور الروسي تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن موسكو لم تقصر تجاه مسؤوليتها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن لمحاولات حلحلة الصراع الفلسطيني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:52 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 يناير, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала