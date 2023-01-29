https://sputnikarabic.ae/20230129/لافروف-يحث-نظيريه-الفلسطيني-والإسرائيلي-على-منع-أي-أعمال-تزيد-التوتر-1072850428.html
لافروف يحث نظيريه الفلسطيني والإسرائيلي على منع أي أعمال تزيد التوتر
لافروف يحث نظيريه الفلسطيني والإسرائيلي على منع أي أعمال تزيد التوتر
حث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصالين منفصلين بنظيريه الفلسطيني والإسرائيلي، على منع أي أعمال من شأنها تؤدي إلى تدهور الوضع في المنطقة. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T19:00+0000
2023-01-29T19:00+0000
2023-01-29T19:00+0000
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الأحد، إن "لافروف، أجرى يومي 28 و29 كانون الثاني/ يناير، محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وحث نظيريه على تحمل أقصى قدر من المسؤولية، ومنع أي أعمال يمكن أن تؤدي لتدهور الوضع".وشدد لافروف على "ضرورة استئناف جهود الرباعية للوسطاء الدوليين لاستئناف المفاوضات".يذكر أن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أكد في وقت سابق، على أهمية الدور الروسي تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن موسكو لم تقصر تجاه مسؤوليتها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن لمحاولات حلحلة الصراع الفلسطيني.
https://sputnikarabic.ae/20220906/وزير-خارجية-فلسطين-روسيا-لم-تقصر-في-مسؤوليتها-تجاه-قضيتنا-داخل-مجلس-الأمن-1067387854.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
لافروف يحث نظيريه الفلسطيني والإسرائيلي على منع أي أعمال تزيد التوتر
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حث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصالين منفصلين بنظيريه الفلسطيني والإسرائيلي، على منع أي أعمال من شأنها تؤدي إلى تدهور الوضع في المنطقة.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية
، في بيان، اليوم الأحد، إن "لافروف، أجرى يومي 28 و29 كانون الثاني/ يناير، محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وحث نظيريه على تحمل أقصى قدر من المسؤولية، ومنع أي أعمال يمكن أن تؤدي لتدهور الوضع".
وشدد لافروف على "ضرورة استئناف جهود الرباعية للوسطاء الدوليين لاستئناف المفاوضات
".
يذكر أن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أكد في وقت سابق، على أهمية الدور الروسي تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن موسكو لم تقصر تجاه مسؤوليتها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن لمحاولات حلحلة الصراع الفلسطيني.