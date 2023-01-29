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https://sputnikarabic.ae/20230129/ليفربول-يودع-بطولة-كأس-الاتحاد-الإنجليزي-بعد-هزيمته-أمام-برايتون-2-1-1072847492.html
ليفربول يودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد هزيمته أمام برايتون 2-1
ليفربول يودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد هزيمته أمام برايتون 2-1
ودع فريق ليفربول بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب الهزيمة من برايتون بهدفين لهدف، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "فالمر" ضمن... 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T17:20+0000
2023-01-29T17:54+0000
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بادر ليفربول إلى التقدم عبر هارفي إليوت في الدقيقة الـ30، قبل أن يعود أصحاب الأرض ويسجلوا هدف التعادل عبر لويس دانك في الدقيقة الـ39، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.وفي الشوط الثاني، وبينما كانت المباراة تتجه لنهايتها بالتعادل الإيجابي (1-1)، نجح الياباني كاورو ميتوما في تسجيل هدف الفوز لمصلحة برايتون في الدقيقة الـ90+2، لتنتهي المباراة بنتيجة (2-1).يذكر أن ليفربول حامل لقب بطولة الـ"FA Cup" العام الماضي، بعد أن فاز على نادي تشيلسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.وبالتالي أُقصي ليفربول عن بطولتي الكأس في إنجلترا، بالإضافة إلى احتلاله المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 29 نقطة.
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ليفربول, رياضة, أخبار العالم الآن
ليفربول, رياضة, أخبار العالم الآن

ليفربول يودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد هزيمته أمام برايتون 2-1

17:20 GMT 29.01.2023 (تم التحديث: 17:54 GMT 29.01.2023)
© AP Photo / Alastair Grantليفربول يودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب الهزيمة من برايتون بهدفين لهدف، الأحد 29 يناير/ كانون الثاني 2023.
ليفربول يودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب الهزيمة من برايتون بهدفين لهدف، الأحد 29 يناير/ كانون الثاني 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Alastair Grant
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ودع فريق ليفربول بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب الهزيمة من برايتون بهدفين لهدف، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "فالمر" ضمن لقاءات الدور الرابع من البطولة.
بادر ليفربول إلى التقدم عبر هارفي إليوت في الدقيقة الـ30، قبل أن يعود أصحاب الأرض ويسجلوا هدف التعادل عبر لويس دانك في الدقيقة الـ39، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.
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وفي الشوط الثاني، وبينما كانت المباراة تتجه لنهايتها بالتعادل الإيجابي (1-1)، نجح الياباني كاورو ميتوما في تسجيل هدف الفوز لمصلحة برايتون في الدقيقة الـ90+2، لتنتهي المباراة بنتيجة (2-1).
يذكر أن ليفربول حامل لقب بطولة الـ"FA Cup" العام الماضي، بعد أن فاز على نادي تشيلسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.
وبالتالي أُقصي ليفربول عن بطولتي الكأس في إنجلترا، بالإضافة إلى احتلاله المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 29 نقطة.
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