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https://sputnikarabic.ae/20230129/مئات-المتظاهرين-في-شوارع-نيويورك-احتجاجا-على-مقتل-تاير-نيكولز-على-يد-شرطة-ممفيس-1072827923.html
مئات المتظاهرين في شوارع نيويورك احتجاجا على مقتل تاير نيكولز على يد شرطة ممفيس
مئات المتظاهرين في شوارع نيويورك احتجاجا على مقتل تاير نيكولز على يد شرطة ممفيس
شارك عدة مئات من الأشخاص في مدينة نيويورك في مظاهرة لدعم تاير نيكولز، رجل أسود يبلغ من العمر 29 عامًا، تعرض للضرب حتى الموت على أيدي خمسة من ضباط شرطة ممفيس. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T05:10+0000
2023-01-29T05:21+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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اجتاحت موجة الاحتجاجات الولايات المتحدة بعد أن نشرت سلطات ممفيس مقطع فيديو يظهر تعرض تاير نيكولز للضرب على أيدي رجال الشرطة لمدة ثلاث دقائق، حيث لقي حتفه بعدها بثلاثة أيام في المستشفى.تظاهر مئات الأشخاص في شوارع مانهاتن يوم السبت، وكان الاحتجاج سلميًا ولم يتم إجراء أي اعتقالات.حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "سيكون العالم أفضل لو لم تسئ الشرطة استخدام القوة"، و"رجال الشرطة القتلة!" و"العدالة لتاير نيكولز".يوم الجمعة، اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص في مظاهرة لدعم نيكولز أقيمت في نيويورك.وفي الأسبوع الماضي، فُصل الضباط الخمسة - تاداريوس بين، وديمتريوس هالي، وديزموند ميلز جونيور، وإيميت مارتن الثالث، وجوستين سميث.واحتُجزوا يوم الخميس، إذ يواجه كل منهم تهم القتل العمد من الدرجة الثانية، والاعتداء، والاختطاف، وسوء السلوك الرسمي، والقمع الرسمي.
https://sputnikarabic.ae/20230128/الشرطة-الأمريكية-تنشر-فيديو-مروع-لمقتل-مواطن-من-أصول-أفريقية-على-يد-5-من-أفرادها-1072799213.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مئات المتظاهرين في شوارع نيويورك احتجاجا على مقتل تاير نيكولز على يد شرطة ممفيس

05:10 GMT 29.01.2023 (تم التحديث: 05:21 GMT 29.01.2023)
© AP Photo / Yuki Iwamuraمئات المتظاهرين في شوارع نيويورك احتجاجا على مقتل الشاب تاير نيكولز على يد شرطة ممفيس السبت 28 يناير 2023
مئات المتظاهرين في شوارع نيويورك احتجاجا على مقتل الشاب تاير نيكولز على يد شرطة ممفيس السبت 28 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Yuki Iwamura
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شارك عدة مئات من الأشخاص في مدينة نيويورك في مظاهرة لدعم تاير نيكولز، رجل أسود يبلغ من العمر 29 عامًا، تعرض للضرب حتى الموت على أيدي خمسة من ضباط شرطة ممفيس.
اجتاحت موجة الاحتجاجات الولايات المتحدة بعد أن نشرت سلطات ممفيس مقطع فيديو يظهر تعرض تاير نيكولز للضرب على أيدي رجال الشرطة لمدة ثلاث دقائق، حيث لقي حتفه بعدها بثلاثة أيام في المستشفى.
تظاهر مئات الأشخاص في شوارع مانهاتن يوم السبت، وكان الاحتجاج سلميًا ولم يتم إجراء أي اعتقالات.
حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "سيكون العالم أفضل لو لم تسئ الشرطة استخدام القوة"، و"رجال الشرطة القتلة!" و"العدالة لتاير نيكولز".
الشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
الشرطة الأمريكية تنشر فيديو "مروع" لمقتل مواطن من أصول أفريقية على يد 5 من أفرادها
أمس, 01:05 GMT
يوم الجمعة، اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص في مظاهرة لدعم نيكولز أقيمت في نيويورك.
وفي الأسبوع الماضي، فُصل الضباط الخمسة - تاداريوس بين، وديمتريوس هالي، وديزموند ميلز جونيور، وإيميت مارتن الثالث، وجوستين سميث.
واحتُجزوا يوم الخميس، إذ يواجه كل منهم تهم القتل العمد من الدرجة الثانية، والاعتداء، والاختطاف، وسوء السلوك الرسمي، والقمع الرسمي.
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