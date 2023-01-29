https://sputnikarabic.ae/20230129/مئات-المتظاهرين-في-شوارع-نيويورك-احتجاجا-على-مقتل-تاير-نيكولز-على-يد-شرطة-ممفيس-1072827923.html

مئات المتظاهرين في شوارع نيويورك احتجاجا على مقتل تاير نيكولز على يد شرطة ممفيس

مئات المتظاهرين في شوارع نيويورك احتجاجا على مقتل تاير نيكولز على يد شرطة ممفيس

شارك عدة مئات من الأشخاص في مدينة نيويورك في مظاهرة لدعم تاير نيكولز، رجل أسود يبلغ من العمر 29 عامًا، تعرض للضرب حتى الموت على أيدي خمسة من ضباط شرطة ممفيس. 29.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-29T05:10+0000

2023-01-29T05:10+0000

2023-01-29T05:21+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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اجتاحت موجة الاحتجاجات الولايات المتحدة بعد أن نشرت سلطات ممفيس مقطع فيديو يظهر تعرض تاير نيكولز للضرب على أيدي رجال الشرطة لمدة ثلاث دقائق، حيث لقي حتفه بعدها بثلاثة أيام في المستشفى.تظاهر مئات الأشخاص في شوارع مانهاتن يوم السبت، وكان الاحتجاج سلميًا ولم يتم إجراء أي اعتقالات.حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "سيكون العالم أفضل لو لم تسئ الشرطة استخدام القوة"، و"رجال الشرطة القتلة!" و"العدالة لتاير نيكولز".يوم الجمعة، اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص في مظاهرة لدعم نيكولز أقيمت في نيويورك.وفي الأسبوع الماضي، فُصل الضباط الخمسة - تاداريوس بين، وديمتريوس هالي، وديزموند ميلز جونيور، وإيميت مارتن الثالث، وجوستين سميث.واحتُجزوا يوم الخميس، إذ يواجه كل منهم تهم القتل العمد من الدرجة الثانية، والاعتداء، والاختطاف، وسوء السلوك الرسمي، والقمع الرسمي.

https://sputnikarabic.ae/20230128/الشرطة-الأمريكية-تنشر-فيديو-مروع-لمقتل-مواطن-من-أصول-أفريقية-على-يد-5-من-أفرادها-1072799213.html

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