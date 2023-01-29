https://sputnikarabic.ae/20230129/مجلس-التعاون-الخليجي-يعين-الكويتي-جاسم-البديوي-أمينا-له-من-بداية-فبراير--1072832840.html

مجلس التعاون الخليجي يعين الكويتي جاسم البديوي أمينا له من بداية فبراير

مجلس التعاون الخليجي يعين الكويتي جاسم البديوي أمينا له من بداية فبراير

يتولى جاسم محمد البديوي منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من الأربعاء الموافق ‏الأول من شهر فبراير/ شباط المقبل.‏ 29.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-29T09:28+0000

2023-01-29T09:28+0000

2023-01-29T09:28+0000

مجلس التعاون الخليجي

العالم العربي

الكويت

أخبار الكويت اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/19/1072691703_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bb327bd8167db9881abc58b159878709.jpg

ورحب الأمين العام الحالي للمجلس، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالبديوي في منصبه الجديد، وتمنى له التوفيق والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه "لقيادة دفة العمل في الأمانة العامة، والعمل على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، لتحقيق أهدافها السامية نحو مزيدا من التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، وبما يحقق توجيهات وورؤى أصحاب الجلالة و السمو قاده دول المجلس"، وفقا لبيان من مجلس التعاون الخليجي.وأشاد الحجرف "بالمسيرة الدبلوماسية الكبيرة لجاسم البديوي، والتي ستساهم دون شك في تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية، والحفاظ على مكاسب المجلس التي تحققت، والعمل نحو مزيد من المكتسبات والمنجزات لخدمة دولة الأعضاء وأبناء مجلس التعاون"، بحسب البيان.وجاسم محمد البديوي من مواليد 22 فبراير/ شباط عام 1968، وهو حاصل على درجة دبلوم في الدراسات الدبلوماسية من جامعة أوكسفورد في إنجلترا عام 1993، وبكالوريوس إعلام من جامعة يوتاه بالولايات المتحدة في عام 1991.وشغل البديوي عدة مناصب دبلوماسية، منها سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة خلال الفترة أغسطس/ آب 2022 – 2023، وسفير غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى خلال الفترة أكتوبر/ تشرين الأول خلال الفترة 2017 – 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة فبراير 2017 – 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال الفترة ديسمبر/ كانون الأول 2016 – 2022، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية كوريا خلال الفترة نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 – 2016.وفي ديسمبر 2019، وافق مجلس التعاون الخليجي على ترشيح نايف الحجرف أمينا عاما جديدا للمجلس، خلفا للأمين العام عبد اللطيف الزياني.

https://sputnikarabic.ae/20230126/مجلس-التعاون-الخليجي-يطالب-بتوفير-حماية-دولية-للفلسطينيين-1072745959.html

الكويت

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم