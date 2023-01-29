عربي
https://sputnikarabic.ae/20230129/مجلس-التعاون-الخليجي-يعين-الكويتي-جاسم-البديوي-أمينا-له-من-بداية-فبراير--1072832840.html
مجلس التعاون الخليجي يعين الكويتي جاسم البديوي أمينا له من بداية فبراير
مجلس التعاون الخليجي يعين الكويتي جاسم البديوي أمينا له من بداية فبراير
يتولى جاسم محمد البديوي منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من الأربعاء الموافق ‏الأول من شهر فبراير/ شباط المقبل.‏ 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T09:28+0000
2023-01-29T09:28+0000
مجلس التعاون الخليجي
العالم العربي
الكويت
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/19/1072691703_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bb327bd8167db9881abc58b159878709.jpg
ورحب الأمين العام الحالي للمجلس، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالبديوي في منصبه الجديد، وتمنى له التوفيق والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه "لقيادة دفة العمل في الأمانة العامة، والعمل على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، لتحقيق أهدافها السامية نحو مزيدا من التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، وبما يحقق توجيهات وورؤى أصحاب الجلالة و السمو قاده دول المجلس"، وفقا لبيان من مجلس التعاون الخليجي.وأشاد الحجرف "بالمسيرة الدبلوماسية الكبيرة لجاسم البديوي، والتي ستساهم دون شك في تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية، والحفاظ على مكاسب المجلس التي تحققت، والعمل نحو مزيد من المكتسبات والمنجزات لخدمة دولة الأعضاء وأبناء مجلس التعاون"، بحسب البيان.وجاسم محمد البديوي من مواليد 22 فبراير/ شباط عام 1968، وهو حاصل على درجة دبلوم في الدراسات الدبلوماسية من جامعة أوكسفورد في إنجلترا عام 1993، وبكالوريوس إعلام من جامعة يوتاه بالولايات المتحدة في عام 1991.وشغل البديوي عدة مناصب دبلوماسية، منها سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة خلال الفترة أغسطس/ آب 2022 – 2023، وسفير غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى خلال الفترة أكتوبر/ تشرين الأول خلال الفترة 2017 – 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة فبراير 2017 – 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال الفترة ديسمبر/ كانون الأول 2016 – 2022، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية كوريا خلال الفترة نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 – 2016.وفي ديسمبر 2019، وافق مجلس التعاون الخليجي على ترشيح نايف الحجرف أمينا عاما جديدا للمجلس، خلفا للأمين العام عبد اللطيف الزياني.
https://sputnikarabic.ae/20230126/مجلس-التعاون-الخليجي-يطالب-بتوفير-حماية-دولية-للفلسطينيين-1072745959.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/19/1072691703_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ecf9380fb28c45cdb27fb73a1b7725fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم
مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم

مجلس التعاون الخليجي يعين الكويتي جاسم البديوي أمينا له من بداية فبراير

09:28 GMT 29.01.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEمجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
مجلس التعاون الخليجي
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبرTelegram
يتولى جاسم محمد البديوي منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من الأربعاء الموافق ‏الأول من شهر فبراير/ شباط المقبل.‏
ورحب الأمين العام الحالي للمجلس، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالبديوي في منصبه الجديد، وتمنى له التوفيق والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه "لقيادة دفة العمل في الأمانة العامة، والعمل على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، لتحقيق أهدافها السامية نحو مزيدا من التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، وبما يحقق توجيهات وورؤى أصحاب الجلالة و السمو قاده دول المجلس"، وفقا لبيان من مجلس التعاون الخليجي.
وأشاد الحجرف "بالمسيرة الدبلوماسية الكبيرة لجاسم البديوي، والتي ستساهم دون شك في تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية، والحفاظ على مكاسب المجلس التي تحققت، والعمل نحو مزيد من المكتسبات والمنجزات لخدمة دولة الأعضاء وأبناء مجلس التعاون"، بحسب البيان.
تشييع جثماني فلسطينيين قتلا في جنين في عملية عسكرية إسرائيلية لهدم منزلي منفذي عملية الجلمة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
مجلس التعاون الخليجي يطالب بتوفير حماية دولية للفلسطينيين
26 يناير, 14:04 GMT
وجاسم محمد البديوي من مواليد 22 فبراير/ شباط عام 1968، وهو حاصل على درجة دبلوم في الدراسات الدبلوماسية من جامعة أوكسفورد في إنجلترا عام 1993، وبكالوريوس إعلام من جامعة يوتاه بالولايات المتحدة في عام 1991.
وشغل البديوي عدة مناصب دبلوماسية، منها سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة خلال الفترة أغسطس/ آب 2022 – 2023، وسفير غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى خلال الفترة أكتوبر/ تشرين الأول خلال الفترة 2017 – 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة فبراير 2017 – 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال الفترة ديسمبر/ كانون الأول 2016 – 2022، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية كوريا خلال الفترة نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 – 2016.
وفي ديسمبر 2019، وافق مجلس التعاون الخليجي على ترشيح نايف الحجرف أمينا عاما جديدا للمجلس، خلفا للأمين العام عبد اللطيف الزياني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:52 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 يناير, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала