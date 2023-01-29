https://sputnikarabic.ae/20230129/مجلس-التعاون-الخليجي-يعين-الكويتي-جاسم-البديوي-أمينا-له-من-بداية-فبراير--1072832840.html
مجلس التعاون الخليجي يعين الكويتي جاسم البديوي أمينا له من بداية فبراير
مجلس التعاون الخليجي يعين الكويتي جاسم البديوي أمينا له من بداية فبراير
يتولى جاسم محمد البديوي منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من الأربعاء الموافق الأول من شهر فبراير/ شباط المقبل. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T09:28+0000
2023-01-29T09:28+0000
2023-01-29T09:28+0000
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ورحب الأمين العام الحالي للمجلس، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالبديوي في منصبه الجديد، وتمنى له التوفيق والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه "لقيادة دفة العمل في الأمانة العامة، والعمل على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، لتحقيق أهدافها السامية نحو مزيدا من التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، وبما يحقق توجيهات وورؤى أصحاب الجلالة و السمو قاده دول المجلس"، وفقا لبيان من مجلس التعاون الخليجي.وأشاد الحجرف "بالمسيرة الدبلوماسية الكبيرة لجاسم البديوي، والتي ستساهم دون شك في تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية، والحفاظ على مكاسب المجلس التي تحققت، والعمل نحو مزيد من المكتسبات والمنجزات لخدمة دولة الأعضاء وأبناء مجلس التعاون"، بحسب البيان.وجاسم محمد البديوي من مواليد 22 فبراير/ شباط عام 1968، وهو حاصل على درجة دبلوم في الدراسات الدبلوماسية من جامعة أوكسفورد في إنجلترا عام 1993، وبكالوريوس إعلام من جامعة يوتاه بالولايات المتحدة في عام 1991.وشغل البديوي عدة مناصب دبلوماسية، منها سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة خلال الفترة أغسطس/ آب 2022 – 2023، وسفير غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى خلال الفترة أكتوبر/ تشرين الأول خلال الفترة 2017 – 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة فبراير 2017 – 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال الفترة ديسمبر/ كانون الأول 2016 – 2022، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية كوريا خلال الفترة نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 – 2016.وفي ديسمبر 2019، وافق مجلس التعاون الخليجي على ترشيح نايف الحجرف أمينا عاما جديدا للمجلس، خلفا للأمين العام عبد اللطيف الزياني.
https://sputnikarabic.ae/20230126/مجلس-التعاون-الخليجي-يطالب-بتوفير-حماية-دولية-للفلسطينيين-1072745959.html
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مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم
مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم
مجلس التعاون الخليجي يعين الكويتي جاسم البديوي أمينا له من بداية فبراير
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يتولى جاسم محمد البديوي منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من الأربعاء الموافق الأول من شهر فبراير/ شباط المقبل.
ورحب الأمين العام الحالي للمجلس، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالبديوي في منصبه الجديد، وتمنى له التوفيق والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه "لقيادة دفة العمل في الأمانة العامة، والعمل على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، لتحقيق أهدافها السامية نحو مزيدا من التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، وبما يحقق توجيهات وورؤى أصحاب الجلالة و السمو قاده دول المجلس"، وفقا لبيان
من مجلس التعاون الخليجي.
وأشاد الحجرف "بالمسيرة الدبلوماسية الكبيرة لجاسم البديوي، والتي ستساهم دون شك في تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية، والحفاظ على مكاسب المجلس التي تحققت، والعمل نحو مزيد من المكتسبات والمنجزات لخدمة دولة الأعضاء وأبناء مجلس التعاون"، بحسب البيان.
وجاسم محمد البديوي من مواليد 22 فبراير/ شباط عام 1968، وهو حاصل على درجة دبلوم في الدراسات الدبلوماسية من جامعة أوكسفورد في إنجلترا عام 1993، وبكالوريوس إعلام من جامعة يوتاه بالولايات المتحدة في عام 1991.
وشغل البديوي عدة مناصب دبلوماسية، منها سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة خلال الفترة أغسطس/ آب 2022 – 2023، وسفير غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى خلال الفترة أكتوبر/ تشرين الأول خلال الفترة 2017 – 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة فبراير 2017 – 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال الفترة ديسمبر/ كانون الأول 2016 – 2022، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية كوريا خلال الفترة نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 – 2016.
وفي ديسمبر 2019، وافق مجلس التعاون الخليجي على ترشيح نايف الحجرف
أمينا عاما جديدا للمجلس، خلفا للأمين العام عبد اللطيف الزياني.