https://sputnikarabic.ae/20230129/مستوطن-إسرائيلي-يقتل-شابا-فلسطينيا-بالرصاص-1072829943.html
مستوطن إسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا بالرصاص
مستوطن إسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا بالرصاص
أفادت مصادر أمنية، اليوم الأحد، بأن مستوطنا إسرائيليا قتل شابا فلسطينيا بالرصاص شرق بلدة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T07:11+0000
2023-01-29T07:11+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المصادر قولها، إن كرم علي سلمان (18 عاما) من بلدة قوصين غربي نابلس توفي بعدما أطلق مستوطن الرصاص عليه، قرب مستوطنة "كدوميم".بدأت التطورات بعد مقتل عدد من الفلسطينيين خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الإسرائيلية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان الخميس الماضي، مقتل 9 فلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها في عملية عسكرية نفذتها القوات الإسرائيلية امتدت على مدى 4 ساعات، كما قتلت فلسطينيا عاشرا خلال مواجهات في رام الله.وفي المقابل، قُتل 8 إسرائيليين وأصيب عدد آخر، يوم الجمعة، بإطلاق نار قرب كنيس يهودي في حي النبي يعقوب بالقدس الشرقية.وذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: "وصل إرهابي إلى مبنى يستخدم ككنيس يهودي في حي النبي يعقوب بالقدس، وأطلق النار على عدد من الأشخاص الموجودين هناك، وأن وحدة من قوات الشرطة وصلت على الفور إلى مكان الحادث وأطلقت النار على المنفذ وحيدته على الفور".وأمس السبت، أصيب إسرائيليان اثنان في ضاحية سلوان في القدس، برصاص فتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما تمكنت الشرطة الإسرائيلية من إلقاء القبض عليه.وقررت الرئاسة الفلسطينية إلغاء التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على ما أسماها الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية "المجزرة" في جنين.
https://sputnikarabic.ae/20230128/ما-زال-حيا-لحظة-اعتقال-الفتى-الذي-نفذ-هجوم-القدس-الجديد-فيديو-وصور-1072805573.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية
مستوطن إسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا بالرصاص
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أفادت مصادر أمنية، اليوم الأحد، بأن مستوطنا إسرائيليا قتل شابا فلسطينيا بالرصاص شرق بلدة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت
وكالة الأنباء الفلسطينية عن المصادر قولها، إن كرم علي سلمان (18 عاما) من بلدة قوصين غربي نابلس توفي بعدما أطلق مستوطن الرصاص عليه، قرب مستوطنة "كدوميم".
بدأت التطورات بعد مقتل عدد من الفلسطينيين خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الإسرائيلية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان الخميس الماضي، مقتل 9 فلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها في عملية عسكرية نفذتها القوات الإسرائيلية امتدت على مدى 4 ساعات، كما قتلت فلسطينيا عاشرا خلال مواجهات في رام الله.
وفي المقابل، قُتل 8 إسرائيليين وأصيب عدد آخر، يوم الجمعة، بإطلاق نار قرب كنيس يهودي في حي النبي يعقوب بالقدس الشرقية.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: "وصل إرهابي إلى مبنى يستخدم ككنيس يهودي في حي النبي يعقوب بالقدس، وأطلق النار على عدد من الأشخاص الموجودين هناك، وأن وحدة من قوات الشرطة وصلت على الفور إلى مكان الحادث وأطلقت النار على المنفذ وحيدته على الفور".
وأمس السبت، أصيب إسرائيليان اثنان في ضاحية سلوان في القدس، برصاص فتى فلسطيني يبلغ من العمر 13
عاما تمكنت الشرطة الإسرائيلية من إلقاء القبض عليه.
وقررت الرئاسة الفلسطينية إلغاء التنسيق الأمني
مع إسرائيل ردا على ما أسماها الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية "المجزرة" في جنين.