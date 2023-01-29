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https://sputnikarabic.ae/20230129/مصرع-11-شخصا-بحادث-سير-غربي-نيجيريا-1072846147.html
مصرع 11 شخصا بحادث سير غربي نيجيريا
مصرع 11 شخصا بحادث سير غربي نيجيريا
لقي 11 شخصا مصرعهم في حادث سير وقع في ولاية أوندو جنوب غربي نيجيريا، اليوم الأحد. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T16:33+0000
2023-01-29T16:33+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني تشانيل تي في، مساء اليوم الأحد، أن 11 شخصا على الأقل، لقوا حتفهم في حادث سير على طريق بنين - شاغامو السريع في منطقة أوديغبو المحلية الحكومية الواقعة بولاية أوندو جنوب غربي نيجيريا.وأكد الموقع الإلكتروني أن حادث السير وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن احتراق 11 شخصا، بعد ارتطام حافلة من طراز ماركوبولو وشاحنة على الطريق السريع.وأفاد قائد قطاع ولاية أوندو الفيدرالي لسلامة الطرق، أن "الضحايا الـ 11 احترقوا بشكل لا يمكن التعرف عليهم حيث اشتعلت النيران في المركبات".وأشار المسؤول الحكومي النيجيري أن حادث السير وقع بسبب السرعة الزائدة لسائقي الحافلة والشاحنة، لافتا إلى انتشار حوادث الطرق المميتة في نيجيريا، والتي غالبا ما تنجم عن الحمولة الزائدة وسوء حالة الطرق ورعونة السائقين في الوقت نفسه.
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نيجيريا, العالم, شاحنة, شاحنة نقل, حوادث
نيجيريا, العالم, شاحنة, شاحنة نقل, حوادث

مصرع 11 شخصا بحادث سير غربي نيجيريا

16:33 GMT 29.01.2023
© AP Photo / Gbenga Olamikanنيجيريا
نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Gbenga Olamikan
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لقي 11 شخصا مصرعهم في حادث سير وقع في ولاية أوندو جنوب غربي نيجيريا، اليوم الأحد.
وذكر الموقع الإلكتروني تشانيل تي في، مساء اليوم الأحد، أن 11 شخصا على الأقل، لقوا حتفهم في حادث سير على طريق بنين - شاغامو السريع في منطقة أوديغبو المحلية الحكومية الواقعة بولاية أوندو جنوب غربي نيجيريا.
وأكد الموقع الإلكتروني أن حادث السير وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن احتراق 11 شخصا، بعد ارتطام حافلة من طراز ماركوبولو وشاحنة على الطريق السريع.
وأفاد قائد قطاع ولاية أوندو الفيدرالي لسلامة الطرق، أن "الضحايا الـ 11 احترقوا بشكل لا يمكن التعرف عليهم حيث اشتعلت النيران في المركبات".
وأشار المسؤول الحكومي النيجيري أن حادث السير وقع بسبب السرعة الزائدة لسائقي الحافلة والشاحنة، لافتا إلى انتشار حوادث الطرق المميتة في نيجيريا، والتي غالبا ما تنجم عن الحمولة الزائدة وسوء حالة الطرق ورعونة السائقين في الوقت نفسه.
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