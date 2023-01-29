https://sputnikarabic.ae/20230129/مصر-تنفي-انتشار-ذهب-مزيف-في-الأسواق-1072836895.html
مصر تنفي انتشار ذهب مزيف في الأسواق
مصر تنفي انتشار ذهب مزيف في الأسواق
نفت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، أنباء متداولة بشأن انتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T11:27+0000
2023-01-29T11:27+0000
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وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أنه "لا صحة لانتشار تلك السبائك، وشددت على أن كافة السبائك المتداولة في الأسواق معتمدة ومدموغة من مصلحة الدمغة والموازين، ويتم منح مشتريها فواتير موثقة"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.وتابعت الوازرة لافتة إلى "شن حملات رقابة وتفتيش دورية من قبل المصلحة على جميع محلات بيع المصوغات والمشغولات الذهبية بالأسواق، للتأكد من عيارات المشغولات والسبائك الذهبية".وناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية المواطنين، "التأكد من وجود الختم على السبائك والمنتجات الذهبية عند شرائها، مع عدم شراء أي منتجات ذهبية دون الحصول على فاتورة موثقة"، بحسب البيان.وبلغت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد، 1504 جنيهات لعيار 18، و1755 جنيها لعيار 21، و2005 جنيهات لعيار 24، و62182 جنيها لأوقية الذهب، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 14040 جنيها.
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أخبار مصر الآن, مصر, العالم العربي, أسعار الذهب اليوم
أخبار مصر الآن, مصر, العالم العربي, أسعار الذهب اليوم
مصر تنفي انتشار ذهب مزيف في الأسواق
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نفت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، أنباء متداولة بشأن انتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أنه "لا صحة لانتشار تلك السبائك، وشددت على أن كافة السبائك المتداولة في الأسواق معتمدة ومدموغة من مصلحة الدمغة والموازين، ويتم منح مشتريها فواتير موثقة"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.
وتابعت الوازرة لافتة إلى "شن حملات رقابة وتفتيش دورية من قبل المصلحة على جميع محلات بيع المصوغات والمشغولات الذهبية بالأسواق، للتأكد من عيارات المشغولات والسبائك الذهبية".
وناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية المواطنين، "التأكد من وجود الختم على السبائك والمنتجات الذهبية عند شرائها، مع عدم شراء أي منتجات ذهبية دون الحصول على فاتورة موثقة"، بحسب البيان.
وبلغت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد، 1504 جنيهات لعيار 18، و1755 جنيها لعيار 21، و2005 جنيهات لعيار 24، و62182 جنيها لأوقية الذهب، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 14040 جنيها.