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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230129/مقتل-شخصين-وإصابة-7-جراء-القصف-الأوكراني-لجسر-في-مليتوبول-1072845497.html
مقتل شخصين وإصابة 7 جراء القصف الأوكراني لجسر في مليتوبول
مقتل شخصين وإصابة 7 جراء القصف الأوكراني لجسر في مليتوبول
أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين نتيجة القصف الأوكراني لجسر في مدينة مليتوبول... 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T16:18+0000
2023-01-29T16:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
صزاريخ هيمارس
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وقال روغوف على صفحته الخاصة على "تلغرام": "في المجموع أصيب تسعة مدنيين، في الوقت الحالي قتل شخصان وجرح سبعة، المعلومات قيد التحديث".وقال روغوف في وقت سابق من اليوم، إن القوات الأوكرانية أطلقت صواريخ من طراز "هيمارس" على جسر سيارات عبر نهر مولوشنايا في منطقة ميليتوبول.وأضاف روغوف: "حدث ذلك عند الساعة 12:30 ظهرا في قرية سفيتلودولينسكوي، مشيرا إلى أن "الضربة حدثت أثناء أعمال الترميم".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230129/سلطات-زابوروجيه-قتلى-وجرحى-جراء-استهداف-القوات-الأوكرانية-جسر-في-مليتوبول-بصواريخ-هيمارس-1072839527.html
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روسيا, صزاريخ هيمارس
روسيا, صزاريخ هيمارس

مقتل شخصين وإصابة 7 جراء القصف الأوكراني لجسر في مليتوبول

16:18 GMT 29.01.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين نتيجة القصف الأوكراني لجسر في مدينة مليتوبول بصواريخ "هيمارس" الأمريكية.
وقال روغوف على صفحته الخاصة على "تلغرام": "في المجموع أصيب تسعة مدنيين، في الوقت الحالي قتل شخصان وجرح سبعة، المعلومات قيد التحديث".
وقال روغوف في وقت سابق من اليوم، إن القوات الأوكرانية أطلقت صواريخ من طراز "هيمارس" على جسر سيارات عبر نهر مولوشنايا في منطقة ميليتوبول.
وأضاف روغوف: "حدث ذلك عند الساعة 12:30 ظهرا في قرية سفيتلودولينسكوي، مشيرا إلى أن "الضربة حدثت أثناء أعمال الترميم".
الحياة في مدينة ميليتوبول تعود إلى طبيعتها بعد انتهاء المهام القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات زابوروجيه: قتلى وجرحى جراء استهداف القوات الأوكرانية جسر في مليتوبول بصواريخ "هيمارس"
13:19 GMT
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
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