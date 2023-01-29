https://sputnikarabic.ae/20230129/مقتل-شخصين-وإصابة-7-جراء-القصف-الأوكراني-لجسر-في-مليتوبول-1072845497.html
مقتل شخصين وإصابة 7 جراء القصف الأوكراني لجسر في مليتوبول
مقتل شخصين وإصابة 7 جراء القصف الأوكراني لجسر في مليتوبول
أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين نتيجة القصف الأوكراني لجسر في مدينة مليتوبول... 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T16:18+0000
2023-01-29T16:18+0000
2023-01-29T16:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
صزاريخ هيمارس
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وقال روغوف على صفحته الخاصة على "تلغرام": "في المجموع أصيب تسعة مدنيين، في الوقت الحالي قتل شخصان وجرح سبعة، المعلومات قيد التحديث".وقال روغوف في وقت سابق من اليوم، إن القوات الأوكرانية أطلقت صواريخ من طراز "هيمارس" على جسر سيارات عبر نهر مولوشنايا في منطقة ميليتوبول.وأضاف روغوف: "حدث ذلك عند الساعة 12:30 ظهرا في قرية سفيتلودولينسكوي، مشيرا إلى أن "الضربة حدثت أثناء أعمال الترميم".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230129/سلطات-زابوروجيه-قتلى-وجرحى-جراء-استهداف-القوات-الأوكرانية-جسر-في-مليتوبول-بصواريخ-هيمارس-1072839527.html
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روسيا, صزاريخ هيمارس
مقتل شخصين وإصابة 7 جراء القصف الأوكراني لجسر في مليتوبول
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أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين نتيجة القصف الأوكراني لجسر في مدينة مليتوبول بصواريخ "هيمارس" الأمريكية.
وقال روغوف على صفحته الخاصة على "تلغرام": "في المجموع أصيب تسعة مدنيين، في الوقت الحالي قتل شخصان وجرح سبعة، المعلومات قيد التحديث".
وقال روغوف في وقت سابق من اليوم، إن القوات الأوكرانية أطلقت صواريخ من طراز "هيمارس"
على جسر سيارات عبر نهر مولوشنايا في منطقة ميليتوبول.
وأضاف روغوف: "حدث ذلك عند الساعة 12:30 ظهرا في قرية سفيتلودولينسكوي، مشيرا إلى أن "الضربة حدثت أثناء أعمال الترميم".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية
والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.