https://sputnikarabic.ae/20230129/واشنطن-تضغط-لإيقاف-تعاون-تركيا-والإمارات-مع-روسيا-بلينكن-يزور-مصر-وفلسطين-في-محاولة-عاجلة-للتهدئة-1072840692.html

واشنطن تضغط لإيقاف تعاون تركيا والإمارات مع روسيا... بلينكن يزور مصر وفلسطين في محاولة عاجلة للتهدئة

واشنطن تضغط لإيقاف تعاون تركيا والإمارات مع روسيا... بلينكن يزور مصر وفلسطين في محاولة عاجلة للتهدئة

يتوجه نائب وزير الخزانة الأمريكي، بريان نيلسون، إلى تركيا والإمارات ودول شرق أوسطية أخرى لتحذيرها من خسارة السوق الأمريكية، إن استمرت في التعاون مع روسيا. 29.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-29T14:08+0000

2023-01-29T14:08+0000

2023-01-29T14:08+0000

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29-1 Sputnik World واشنطن تضغط لإيقاف استمرار تعاون تركيا والإمارات مع روسيا

وقالت وسائل إعلام نقلا عن مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية إن نيلسون سوف يحذر هذه الدول والشركات من أنها قد تفقد الوصول إلى السوق الأمريكية إذا تعاملت مع شركات وكيانات محظورة ومفروض عليها عقوبات.وقال الأستاذ الزائر بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو، رامي القليوبي، إن تركيا ودول الخليج أثبتت أنها تنطلق من مصالحها الوطنية بينما تسعى واشنطن للضغط عليها لجرها إلى صفها في مواجهة روسيا.وتوقع أن هذه الدول لن تستجيب لضغوط واشنطن، معتبرا أن الزمن الذي كانت تعتبر فيه الولايات المتحدة أنها شرطي المنطقة قد انتهى، وبدأت تواجه أقطاب آخرين منهم روسيا والصين.الخارجية السورية تقول إن تقرير فريق التحقيق حول استخدام الكلورين في ريف دمشق مضللرفضت دمشق جملة وتفصيلا تقريرا أصدره "فريق التحقيق وتحديد الهوية" التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول مزاعم استخدام الكلورين في دوما عام 2018، وما جاء في استنتاجاته.وقال مهند الحاج، الكاتب والمحلل السياسي السوري، إن التقرير افتقر إلى أبسط القواعد المهنية في التحقيق، فلم تسمع من الطرفين وإنما استقت معلوماتها من طرف واحد فقط وهو المعارضة المسلحة المصنف بعضها في قائمة الإرهاب الدولي.ولفت إلى أن فريق اللجنة دخل إلى خان شيخون من المناطق التي تسيطر عليها جبهة النصرة، ورفضت الدخول من المناطق التي تسيطر الدولة السورية.وأشار إلى أن هذا ترافق مع توجه الدولة السورية نحو إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع محيطها العربي والإقليمي.بلينكن يزور مصر وإسرائيل وفلسطين في محاولة عاجلة للتهدئةيستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يزور مصر قبل التوجه الى إسرائيل، حيث يجري بلينكن محادثات مع الرئيس المصري ومع نظيرة في الخارجية المصرية سامح شكري حول الوضع المتوتر في الأراضي الفلسطينية وكيفية الوصول الى التهدئة.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن يبحث سبل دعم الوساطة التي تقدمها الأمم المتحدة للمساعدة على إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن، واستعادة الانتقال السياسي في السودان بقيادة مدنية من خلال الاتفاق السياسي الإطاري.وتوقع أن تحمل زيارة بلينكن للمنطقة مبادرة جديدة لنزع فتيل التدهور الحاصل ومن الممكن أن يعرض على الطرفين الجلوس على مائدة التفاوض لإعادة الأمور إلى نصابها، إن كان لديه ضوء أخضر من إدارة اليت الأبيض، خاصة أنه لا توجد حلول أمنية تساهم في التهدئة.إيني الإيطالية توقغ اتفاقا للغاز مع حكومة الدبيبة لمدة 25 عاما بحضور رئيسة وزراء إيطالياوقعت ليبيا وإيطاليا، اتفاقاً بقيمة تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار يستمر لمدة 25 عاماً، تزود بموجبه طرابس، روما بكميات كبيرة من الغاز، لتعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا .جاء ذلك خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى طرابلس، والتقت خلالها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.ووقع الاتفاق من الجانب الليبي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، فيما وقع من جانب إيطاليا الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة العملاقة "إيني" كلاوديو ديسكالزي.ووصف الباحث الاقتصادي، أحمد الخميسي، الاتفاقية بأنها جيدة خاصة وأنها سترفع إنتاج ليبيا من الغاز وتساهم في معالجة أزمة الكهرباء.لكنه أشار في نفس الوقت إلى مشاكل في التعاقد بين الجانبين تؤدي إلى تفريط في حقوق ليبيا وقوت الليبيين.وأوضح أن العقد تم إقراره في عام 2008 لكن شركة إيني الإيطالية تنصلت من التزاماتها وماطلت في تنفيذ العقد، رغم مطالبات الحكومات الليبية لها في 2013 و2015 بالإيفاء بالتزاماتها في الحقلين غربي ليبيا، لكنها سعت في الصفقة عندما احتاجت للغاز بسبب أزمة الطاقة.مصر تعلن تفاصيل خطة طرح الشركات الحكومية في البورصة خلال أسبوعينتعتزم مصر الإعلان عن خطة طرح الشركات الحكومية بالبورصة في 2023 خلال أسبوعين، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.وقال مدبولي في تصريحات من العاصمة الإدارية الجديدة إن "المجلس سيعلن عن خطة طرح كل الشركات المزمع طرحها بأسمائها على مدار عام 2023".قال عضو مجلس الشيوخ أستاذ الاقتصاد، أحمد سمير زكريا، إن هذه الخطة فرصة جيدة للاقتصاد المصري، لأن دخول هذه الشركات للبورصة يعني إدماجها على نحو أوسع في الاقتصاد.وأشار إلى أن عملية تطوير هذه الشركات وطرحها في البورصة لن يؤثر على أوضاع الموظفين بها، وسينعكس عليهم في صورة تطوير أكثر وتدريب.وأشار إلى أن نسبة مساهمة الأجانب في هذه الشركات لن تكون حاكمة، وإنما أقلية، لا تملك قرارات في مجلس إدارتها ولا جمعيتها العمومية.

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