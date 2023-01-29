https://sputnikarabic.ae/20230129/وزير-الخارجية-الأمريكي-يوضح-الغرض-من-جولته-إلى-مصر-وإسرائيل-والضفة-الغربية-1072829808.html
وزير الخارجية الأمريكي يوضح الغرض من جولته إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية
وزير الخارجية الأمريكي يوضح الغرض من جولته إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية
أوضح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، الغرض من جولته إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، والتي ستنطلق اليوم الأحد. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T07:13+0000
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وكتب بلينكين على "تويتر": "متجها إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، إن رحلتي الرابعة إلى المنطقة بصفتي وزيرة الخارجية تؤكد التزامنا بتعميق العلاقات الثنائية والعلاقات بين الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقوية الأمن الإقليمي والعالمي".وتبدأ جولة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يناير/ كانون الثاني الجاري لمناقشة الوضع في المنطقة، وتأكيد مبدأ حل الدولتين.وأعلنت الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الخميس، أن "الوزير بلينكن سيقوم بجولة إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، في الفترة من 29 إلى 31 كانون الثاني/ يناير لمناقشة الوضع في المنطقة، وتأكيد مبدأ حل الدولتين".وأضافت أن "بلينكن سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، لبحث تعزيز العلاقات ومناقشة القضايا الإقليمية".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن العقوبات الإسرائيلية على الفلسطينيين "لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات".جاء ذلك في إيجاز للصحفيين، على خلفية سلسلة عقوبات فرضتها إسرائيل خلال الأيام الأخيرة الماضية على السلطة الفلسطينية على خلفية توجهها بطلب لاستصدار فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
https://sputnikarabic.ae/20230127/أمريكا-حادث-إطلاق-النار-في-القدس-مروع-ولا-يزال-التزامنا-بأمن-إسرائيل-صارما-1072795587.html
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مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
وزير الخارجية الأمريكي يوضح الغرض من جولته إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية
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أوضح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، الغرض من جولته إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، والتي ستنطلق اليوم الأحد.
وكتب بلينكين على "تويتر": "متجها إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، إن رحلتي الرابعة إلى المنطقة بصفتي وزيرة الخارجية تؤكد التزامنا بتعميق العلاقات الثنائية والعلاقات بين الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقوية الأمن الإقليمي والعالمي".
وتبدأ جولة وزير الخارجية الأمريكي
، أنتوني بلينكين، إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يناير/ كانون الثاني الجاري لمناقشة الوضع في المنطقة، وتأكيد مبدأ حل الدولتين.
وأعلنت الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الخميس، أن "الوزير بلينكن سيقوم بجولة إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، في الفترة من 29 إلى 31 كانون الثاني/ يناير لمناقشة الوضع في المنطقة، وتأكيد مبدأ حل الدولتين".
وأضافت أن "بلينكن سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
ووزير الخارجية سامح شكري، لبحث تعزيز العلاقات ومناقشة القضايا الإقليمية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن العقوبات الإسرائيلية على الفلسطينيين "لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات".
جاء ذلك في إيجاز للصحفيين، على خلفية سلسلة عقوبات فرضتها إسرائيل خلال الأيام الأخيرة الماضية على السلطة الفلسطينية على خلفية توجهها بطلب لاستصدار فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي"، بحسب صحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".