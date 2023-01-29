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https://sputnikarabic.ae/20230129/وزير-الخارجية-الإيراني-هجوم-المسيرات-في-أصفهان-لن-يؤثر-على-برنامجنا-النووي-1072842051.html
وزير الخارجية الإيراني: هجوم المسيرات في أصفهان لن يؤثر على برنامجنا النووي
وزير الخارجية الإيراني: هجوم المسيرات في أصفهان لن يؤثر على برنامجنا النووي
كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، عن "تطور كبير في علاقات إيران مع جيرانها في منطقة الخليج". 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T14:39+0000
2023-01-29T14:39+0000
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وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في طهران، إن "هناك تبادل رسائل بین إيران والبحرین عبر وسیط"، مضيفا أنه "من المقرر أن تستمر الجولة الجدیدة من المباحثات بین إيران والسعودیة بشكل یتفق علیه".وبشأن الانفجار الذي وقع في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، أوضح وزير الخارجية الإيراني، أن "الأجهزة الأمنية واجهت الهجمات الأخيرة بكل اقتدار"، مؤكدا أن "الهجوم بالمسيرات في أصفهان لن يؤثر على برنامجنا النووي".وتابع: "ما حدث أمس في أصفهان يأتي في إطار محاولة أعداء إيران زعزعة الأمن والقوات الدفاعية أحبطت هذه المحاولة"، مردفا: أن "محاولات الأعداء هذه لا يمكن أن تضعف إرادة إيران في المضي ببرنامجها النووي السلمي".وكان انفجار قوي قد وقع صباح اليوم، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلا عن مصادر محلية.ووقع الانفجار في الحي الشمالي بالمدينة بإحدى المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بالبلاد.من جانبه، قال التلفزيون الإيراني: "لا يوجد ضحايا في الانفجار الذي وقع في مركز للذخيرة التابع لوزارة الدفاع في أصفهان وسط البلاد".بدورها، قالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجار المصنع العسكري في أصفهان ناجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.
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إيران, أخبار إيران, العالم, قطر, أخبار قطر اليوم
إيران, أخبار إيران, العالم, قطر, أخبار قطر اليوم

وزير الخارجية الإيراني: هجوم المسيرات في أصفهان لن يؤثر على برنامجنا النووي

14:39 GMT 29.01.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
 وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، عن "تطور كبير في علاقات إيران مع جيرانها في منطقة الخليج".
وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في طهران، إن "هناك تبادل رسائل بین إيران والبحرین عبر وسیط"، مضيفا أنه "من المقرر أن تستمر الجولة الجدیدة من المباحثات بین إيران والسعودیة بشكل یتفق علیه".
وبشأن الانفجار الذي وقع في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، أوضح وزير الخارجية الإيراني، أن "الأجهزة الأمنية واجهت الهجمات الأخيرة بكل اقتدار"، مؤكدا أن "الهجوم بالمسيرات في أصفهان لن يؤثر على برنامجنا النووي".
وتابع: "ما حدث أمس في أصفهان يأتي في إطار محاولة أعداء إيران زعزعة الأمن والقوات الدفاعية أحبطت هذه المحاولة"، مردفا: أن "محاولات الأعداء هذه لا يمكن أن تضعف إرادة إيران في المضي ببرنامجها النووي السلمي".
وكان انفجار قوي قد وقع صباح اليوم، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلا عن مصادر محلية.
ووقع الانفجار في الحي الشمالي بالمدينة بإحدى المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بالبلاد.
من جانبه، قال التلفزيون الإيراني: "لا يوجد ضحايا في الانفجار الذي وقع في مركز للذخيرة التابع لوزارة الدفاع في أصفهان وسط البلاد".
بدورها، قالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجار المصنع العسكري في أصفهان ناجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.
وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.
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