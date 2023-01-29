https://sputnikarabic.ae/20230129/وزير-الخارجية-الإيراني-وزير-خارجية-قطر-سلمنا-رسائل-من-أطراف-الاتفاق-النووي-1072841265.html

وزير الخارجية الإيراني: وزير خارجية قطر سلمنا رسائل من أطراف الاتفاق النووي

وزير الخارجية الإيراني: وزير خارجية قطر سلمنا رسائل من أطراف الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي يزور طهران اليوم سلمه رسائل من أطراف الاتفاق... 29.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-29T14:11+0000

2023-01-29T14:11+0000

2023-01-29T14:11+0000

العالم

إيران

وزارة الخارجية الإيرانية

حسين أمير عبد اللهيان

قطر

وزير الخارجية القطري

الشيخ محمد بن عبد الرحمن

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

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طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي مشترك في طهران مع نظيره القطري، "تسلمنا رسائل من وزير خارجية قطر من أطراف الاتفاق النووي"، مضيفا "نشكر الدوحة على مقترحاتها للعودة إلى الاتفاق النووي".من جانبه، قال وزير خارجية قطر "نحث كافة الأطراف على العودة للاتفاق النووي وفق شروط تلبي مخاوف الجميع".وفي 4 آب/ أغسطس الماضي، استؤنفت في فيينا، المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.واعتبرت الولايات المتحدة، أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى)، لم يكن "بناء".وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران، مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/ مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20230119/إيران-تؤكد-استعدادها-للوصول-إلى-نقطة-النهاية-من-الاتفاق-النووي-دون-شروط-مسبقة-1072475255.html

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العالم, إيران, وزارة الخارجية الإيرانية, حسين أمير عبد اللهيان, قطر, وزير الخارجية القطري, الشيخ محمد بن عبد الرحمن, الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني