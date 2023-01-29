وزير خارجية قطر يزور طهران ويلتقي نظيره الإيراني لبحث العلاقات الثنائية
© AFP 2023 / HOوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران
© AFP 2023 / HO
يستقبل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران بعد ظهر اليوم الأحد.
وذكرت وكالة "فارس" أن عبد اللهيان سوف يستقبل بعد ظهر اليوم في مقر وزارة الخارجية الإيرانية في طهران، نظيره القطري، حيث سيبحثان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.
28 نوفمبر 2022, 16:07 GMT
وأضافت الوكالة أن الوزيرين سوف يعقدان مؤتمرا صحفيا بعد الاجتماع الثنائي وسوف يتحدثان خلاله عن العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.
يذكر أن العلاقات القطرية الإيرانية شهدت تطورا إيجابيا ملحوظا في أعقاب الأزمة الخليجية التي شهدت مقاطعة دول الإمارات والسعودية والبحرين لقطر وإغلاق كل المنافذ البرية والجوية أمامها، لتلجأ الدوحة إلى أجواء طهران بشكل كبير للتغلب على الأزمة.
كما استضافت الدوحة في وقت سابق محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول قضايا أبرزها الاتفاق النووي.
يذكر أن العلاقات القطرية الإيرانية شهدت تطورا إيجابيا ملحوظا في أعقاب الأزمة الخليجية التي شهدت مقاطعة دول الإمارات والسعودية والبحرين لقطر وإغلاق كل المنافذ البرية والجوية أمامها، لتلجأ الدوحة إلى أجواء طهران بشكل كبير للتغلب على الأزمة.
كما استضافت الدوحة في وقت سابق محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول قضايا أبرزها الاتفاق النووي.