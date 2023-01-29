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https://sputnikarabic.ae/20230129/وزير-خارجية-قطر-يزور-طهران-ويلتقي-نظيره-الإيراني-لبحث-العلاقات-الثنائية-1072831645.html
وزير خارجية قطر يزور طهران ويلتقي نظيره الإيراني لبحث العلاقات الثنائية
وزير خارجية قطر يزور طهران ويلتقي نظيره الإيراني لبحث العلاقات الثنائية
يستقبل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران بعد ظهر اليوم الأحد. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T08:07+0000
2023-01-29T08:07+0000
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وذكرت وكالة "فارس" أن عبد اللهيان سوف يستقبل بعد ظهر اليوم في مقر وزارة الخارجية الإيرانية في طهران، نظيره القطري، حيث سيبحثان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.وأضافت الوكالة أن الوزيرين سوف يعقدان مؤتمرا صحفيا بعد الاجتماع الثنائي وسوف يتحدثان خلاله عن العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.يذكر أن العلاقات القطرية الإيرانية شهدت تطورا إيجابيا ملحوظا في أعقاب الأزمة الخليجية التي شهدت مقاطعة دول الإمارات والسعودية والبحرين لقطر وإغلاق كل المنافذ البرية والجوية أمامها، لتلجأ الدوحة إلى أجواء طهران بشكل كبير للتغلب على الأزمة.كما استضافت الدوحة في وقت سابق محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول قضايا أبرزها الاتفاق النووي.
https://sputnikarabic.ae/20221128/إيران-وقطر-تؤكدان-على-ضرورة-تعزيز-العلاقات-الثنائية-في-مختلف-المجالات-1070636621.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي

وزير خارجية قطر يزور طهران ويلتقي نظيره الإيراني لبحث العلاقات الثنائية

08:07 GMT 29.01.2023
© AFP 2023 / HOوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© AFP 2023 / HO
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يستقبل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران بعد ظهر اليوم الأحد.
وذكرت وكالة "فارس" أن عبد اللهيان سوف يستقبل بعد ظهر اليوم في مقر وزارة الخارجية الإيرانية في طهران، نظيره القطري، حيث سيبحثان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.
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وأضافت الوكالة أن الوزيرين سوف يعقدان مؤتمرا صحفيا بعد الاجتماع الثنائي وسوف يتحدثان خلاله عن العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

يذكر أن العلاقات القطرية الإيرانية شهدت تطورا إيجابيا ملحوظا في أعقاب الأزمة الخليجية التي شهدت مقاطعة دول الإمارات والسعودية والبحرين لقطر وإغلاق كل المنافذ البرية والجوية أمامها، لتلجأ الدوحة إلى أجواء طهران بشكل كبير للتغلب على الأزمة.

كما استضافت الدوحة في وقت سابق محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول قضايا أبرزها الاتفاق النووي.
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