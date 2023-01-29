يائير لابيد: لم تعد إسرائيل أقرب حليف للولايات المتحدة
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENرئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
قال زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، مساء اليوم الأحد، إن إسرائيل لم تعد أقرب حليف للولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الأحد، عن لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، حزنه الشديد عن أن بلاده لم تعد أقرب حليف للإدارة الأمريكية.
יו"ר האופוזיציה @yairlapid: "אני אומר את זה בצער – ישראל כבר אינה בעלת הברית הקרובה ביותר של ארצות הברית"@sharonkidon @IshayShnerbhttps://t.co/orymBgISrZ pic.twitter.com/VCzSMQKyLt— ynet radio (@ynetradio) January 29, 2023
وأوضح لابيد أن إدارة الرئيس جو بايدن ترى أن إسرائيل في حالة تراجع بشأن الديمقراطية، وإن حاولت واشنطن الحفاظ على تلك العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفا أن الحكومة التي تولاها، حتى قبل شهر من الآن، قتلك ممن وصفهم بـالفلسطينيين الإرهابيين" بشكل كبير.
ووصف لابيد الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو بأنها حكومة فوضوية، فقدت السيطرة وأعدائها يتعرفون عليها بسرعة كبيرة، مشيرا إلى أنه ليس لديها سياسة موحدة في إدارة الأمن.
יו"ר האופוזיציה @yairlapid בריאיון אצל @sharonkidon ו-@IshayShnerb: "הממשלה שלי הרגה יותר מחבלים פלסטינים ממה שהיה פה הרבה מאוד שנים. המשפטנים לא הפריעו בשום דבר"https://t.co/orymBgISrZ pic.twitter.com/u066TXt41v— ynet radio (@ynetradio) January 29, 2023
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن الحكومة المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قد اتخذت سلسلة من القرارات المهمة على خلفية موجة العمليات في مدينة القدس والتصعيد في مناطق الضفة الغربية.
ومن بين تلك الإجراءات الإسرائيلية، إغلاق منزل منفذ عملية القدس، خيري علقم، على الفور تمهيدا لهدمه، مع حرمان العائلات الفلسطينية الداعمة للمقاومة من الحقوق في التأمين الوطني والمزايا الأخرى، وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة للمستوطنين.
وشدد "الكابينيت" برئاسة نتنياهو على تعزيز المستوطنات والدفع بالمزيد من قوات الشرطة والجيش، واعتقالات واسعة النطاق وعمليات هادفة لجمع الأسلحة غير المرخصة.
בהמשך לתקיפת האתר לייצור רקטות: צה"ל תקף במהלך הלילה גם מחנה צבאי של חמאס בצפון רצועת עזה - "שימש אחד ממוקדי פעילות הטרור המשמעותיים של הארגון" @glick_sh pic.twitter.com/Kf3Frz6QK1— גלצ (@GLZRadio) January 27, 2023
ولم تقف الإجراءات الإسرائيلية عند هذا الحد، بل قررت زيادة الاقتحامات في مدن الضفة الغربية وخاصة نابلس وجنين.
وأصيب إسرائيليان اثنان، أمس السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما، مشيرة إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.
يأتي ذلك بعد يومين من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.