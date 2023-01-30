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https://sputnikarabic.ae/20230130/أبرز-قرارات-حكومة-نتنياهو-اليمينية-في-مواجهة-منفذي-العمليات-الفلسطينية-1072876919.html
أبرز قرارات حكومة نتنياهو اليمينية في مواجهة منفذي العمليات الفلسطينية
أبرز قرارات حكومة نتنياهو اليمينية في مواجهة منفذي العمليات الفلسطينية
اتخذت حكومة نتنياهو قرارات غير مسبوقة بعد هجومين في القدس أسفرا عن مقتل 7 إسرائيليين أبرزها: 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T12:06+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أبرز قرارات حكومة نتنياهو اليمينية في مواجهة منفذي العمليات الفلسطينية

12:06 GMT 30.01.2023
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اتخذت حكومة نتنياهو قرارات غير مسبوقة بعد هجومين في القدس أسفرا عن مقتل 7 إسرائيليين أبرزها:
أبرز قرارات حكومة نتنياهو اليمينية في مواجهة منفذي العمليات الفلسطينية - سبوتنيك عربي
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